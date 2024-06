Wakacyjny rozkład pociągów PKP Intercity. Ze stacji w Rybniku czy w Żorach dojedziemy do Graz w Austrii

TRANSPORT. Specjalne połączenia na okres letni do Świnoujścia, wydłużone trasy pociągów do Ustki czy Zakopanego oraz 12 par pociągów, które obsłużą Bielsko Białą. PKP Intercity przedstawia swoją ofertę w letniej korekcie rozkładu jazdy dla województwa śląskiego. Gdzie dojedziemy w okresie wakacyjnym?

Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa śląskiego. Są nowości

W okresie wakacyjnym mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli skorzystać między innymi z bezpośredniego pociągu do Zakopanego IC 83192 Podhalanin, a do Szklarskiej Poręby - TLK 16191 Karkonosze. Wydłużeniu ulegnie także trasa pociągu IC 54150 Halny. Teraz pociąg kursuje z Bydgoszczy do Bielska-Białej, a pojedzie do Zakopanego. Nad morze będzie można pojechać np. do Kołobrzegu pociągiem IC 38151 Krakowianka, EIC 4850 Fregata czy IC 3829 Grottger. Wydłużona zostanie relacja pociągu IC 48150 Gwarek - zamiast na trasie Katowice – Słupsk pojedzie on aż do Ustki.

- Wydłużona będzie także relacji pociągów IC 3555 Artus i TLK 35172 Rozewie - zamiast na trasie Przemyśl/Kraków Gł. – Gdynia pojadą one aż na Hel. Przewoźnik uruchomi specjalne połączenia na okres wakacyjny: TLK 38174 Wolin z Krakowa/Bielska-Białej do Świnoujścia, TLK 45071 Wydmy z Bohumina do Łeby i na Hel oraz TLK 48001/40170 Pirat z Bohumina/Bielska Białej Gł. do Kołobrzegu - poinformował Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity S.A.

Ponadto w czasie obowiązywania letniej korekty rozkładu jazdy mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać z 17 par połączeń do Warszawy, 22 do Krakowa czy 21 do Wrocławia. Mieszkańcy województwa śląskiego mogą także skorzystać z oferty zagranicznej PKP Intercity. Do Berlina ze stacji w Katowicach bądź w Zabrzu mogą udać się pociągiem IC Odra lub pociągiem IC Wawel. Z kolei do Austrii do miejscowości Graz ze stacji w Czechowicach Dziedzicach, Żorach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim czy z Chałupek mieszkańcy województwa śląskiego mogą wybrać się pociągiem IC Porta Moravica.

Czasowe zmiany w organizacji ruchu

Od czerwca do sierpnia zarządca infrastruktury będzie prowadził prace na Centralnej Magistrali Kolejowej skutkujące ograniczeniem prędkości z 200 km/h do 160 km/h. Z tego powodu pociągi jadące na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa oraz Warszawa – Katowice – Warszawa mogą mieć wydłużony czas przejazdu od 11 min. do 23 min.

W okresie wprowadzania nowej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Informacje o rozkładzie jazdy oraz aktualne komunikaty dostępne są na stronie www.intercity.pl. Dla pasażerów funkcjonuje także ogólnodostępny numer infolinii PKP Intercity. Infolinia ta dostępna jest pod numerem telefonu +48 22 322 22 22 całodobowo przez 7 dni w tygodniu dla abonentów krajowych i zagranicznych.

