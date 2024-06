Z Rybnika ponownie można dojechać pociągiem do Gliwic. Połączenie uruchomiono po 20 latach przerwy. Jeden z pierwszych pociągów bez tłumów

Z Rybnika ponownie można dojechać pociągiem do Gliwic

Tylko i wyłącznie autobus mieli w ostatnich latach do dyspozycji mieszkańcy Rybnika, chcąc korzystając z transportu publicznego dostać się do Gliwic. Podróż nim wymagała od nich jednak pewnych logistycznych łamigłówek. Bezpośredniego połączenia bowiem nie było, dlatego podróżni musieli tak skorelować ze sobą kursy autobusów - rybnickich i gliwickich - żeby możliwie dostać się do Gliwic jak najszybciej.