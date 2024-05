Mieszkańcy Niewiadomia są pełni obaw i mówią stanowcze NIE biogazowni. Obawiają się fetoru, hałasu i utraty wartości nieruchomości

Biogazownia w Niewiadomiu? Mieszkańcy są pełni obaw

To było kilkugodzinne, bardzo burzliwe i drugie już spotkanie w sprawie planowanej budowy biogazowni w Niewiadomiu. We wtorek 21 maja, mieszkańcy dzielnicy spotkali się Zabytkowej Kopalni Ignacy z władzami miasta i przedstawicielami zarządu spółki Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, by wysłuchać jak będzie wyglądała inwestycja i jaki będzie miała wpływ na ich codzienność. Od początku spotkania nie brakowało emocji i kontrargumentów ze strony mieszkańców, którzy wyraźnie sprzeciwiali się biogazowni w tej części miasta.