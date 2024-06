Najlepsze MEMY o seksie. Uwaga, jest pikantnie i zabawnie! Tak internauci obchodzili Dzień Seksu 2024, a wy?

Za nami Dzień Seksu 2024. O czym należy pamiętać? Każde zbliżenie powinno być dobrowolne i nieść przyjemność. Międzynarodowy Dzień Seksu to także doskonała okazja, by promować zdrowe podejście do seksualności oraz zwiększać świadomość na temat metod zabezpieczania się i chorób przenoszonych drogą płciową. Jednak zanim rozpoczniecie huczne świętowanie, przygotowaliśmy dla Was coś na rozluźnienie - dawka solidnych memów, bo kto lepiej podsumuje ten dzień, niż „internetowi specjaliści"?

Międzynarodowy Dzień Seksu, obchodzony 7 czerwca, to okazja do podkreślenia roli, jaką intymność i zdrowie seksualne odgrywają w życiu każdego człowieka. Choć intymność jest w wielu kulturach tematem tabu, to nie zmienia faktu, że stanowi fundamentalny element ludzkiej egzystencji, a zdrowe podejście i wiedza na temat bezpiecznego seksu mogą przynieść wiele korzyści.

Jak podaje serwis kalbi.pl codziennie na świecie dochodzi do ok. 120 milionów stosunków płciowych, podczas gdy w tym samym czasie rodzi się zaledwie 350 tys. dzieci. Bo kiedy satysfakcja płynąca z seksu przestała być taboo, nagość i pożądanie z hukiem wyważyły drzwi kultury masowej. A wtedy przyjemność wzięła górę nad wstrzemięźliwością i wyzbyliśmy się przekonań, że seks jest zarezerwowany tylko dla małżeństw w celu spłodzenia potomka.

Okiem specjalistów

Ceniony seksuolog daje jasno do zrozumienia, że choć jest to kolejne, niewiele wnoszące do naszego życia święto, to istotnie, dla niektórych może być przyczynkiem do chwili refleksji nad tą intymna sferą naszego życia.

Uważam, że Międzynarodowy Dzień Seksu jest dowartościowaniem tej sfery życia – nie jest to pruderyjne ukrywanie głowy w piasek, tak jakby seksu nie było. Dlatego akceptuję to święto - stwierdza Profesor Zbigniew Lew-Starowicz w rozmowie z Klaudią Tworek

Ciekawostki na temat seksu

Sposobów na urozmaicenie życia intymnego jest wiele. Ten rodzaj bliskości ważny jest nie tylko dla zachowania dobrej relacji z partnerem i poczucia spełnienia, ale także pozytywnie wpływa na inne sfery naszego życia.

Regularne współżycie seksualne może wzmocnić więź między partnerami, a dodatkowo pozwala obniżać ciśnienie krwi, wzmocnić układ odpornościowy oraz redukować stres i lęk. Dodatkowe korzyści: Jest skuteczną formą aktywności fizycznej

Pozwala szybko i przyjemnie spalić kalorie

Pozytywnie wpływa na układ sercowo-krążeniowy

Podnosi samoocenę

Poprawia nasze samopoczucie

PAMIĘTAJ! Bezpieczeństwo, to klucz do zdrowego życia seksualnego, którego nie można pomijać. Niewłaściwe zabezpieczenie się może prowadzić do niechcianych ciąż lub chorób przenoszonych drogą płciową.

