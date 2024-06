Prasówka z Rybnika 23.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Między innymi rynkiem, na który dotarli biegnąc deptakiem, a potem także Bulwarami nad Nacyną pobiegli uczestnicy kolejnej - już 14. - edycji Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego. Na jego trasę wybiegło ponad tysiąc osób. Jak na półmaraton przystało, do pokonania mieli dystans ponad 20 kilometrów. Zobaczcie ZDJĘCIA!

W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

Służby ratunkowe: od straży miejskiej przez straż pożarną aż po Centralną Stację Ratownictwa Górniczego przyjechały do Rybnika-Niewiadomia, żeby przed tamtejszą Zabytkową Kopalnią Ignacy wziąć udział w Dniu Ratownika i Strażnika Bezpieczeństwa. Był on połączony z piknikiem dla chorego Maksa, z myślą o którym przywieziono też do Rybnika czołg. Można było zobaczyć też kolekcję nastolatka, który jest fanem militariów. Zobaczcie ZDJĘCIA!