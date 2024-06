Będzie możliwość konsultacji pomysłu do Budżetu Obywatelskiego w Rybniku. Na pytania i wątpliwości mieszkańców odpowiedzą pracownicy UM

Będzie możliwość konsultacji pomysłu do Budżetu Obywatelskiego. W !haloRybnik

Właściwie do minimum ograniczona w przypadku Budżetu Obywatelskiego jest rola urzędników, którzy w głównej mierze odpowiadają za miejskie inwestycje. To jednak do nich będzie należeć rola opiniodawców konkretnych pomysłów. Każdy z nich będzie musiał spełniać określone wymogi.

Niemal w pełni wyłącznie od mieszkańców Rybnika będzie zależało, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w mieście, a także w jego poszczególnych dzielnicach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku. To bowiem rybniczanie najpierw złożą swoje propozycje, a następnie będą wybierali ich zdaniem najciekawsze z nich podczas głosowania.

Spotkanie konsultacyjne zaplanowano na 6 czerwca. Potrwa ono kilka godzin - odbywać się będzie pomiędzy 10:00 a 17:30 we wspomnianym !haloRybnik na rybnickim deptaku przy ul. Sobieskiego 20.

- Podczas konsultacji obecni będą pracownicy urzędu miasta zajmujący się na co dzień edukacją, kulturą, miejskimi inwestycjami oraz zielenią, którzy oceniają obywatelskie pomysły - informuje Agnieszka Skupień.

Do dyspozycji uczestników spotkania będą miejscy urzędnicy, których zadaniem będzie pomoc zainteresowanym mieszkańcom.

Jeszcze przez jakiś czas można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego w Rybniku

Przypomnijmy, że nabór wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rybniku na 2025 rok już się rozpoczął. Pomysły można w nim składać od 1 maja. Taka możliwość będzie jeszcze przez pewien czas. Dokładnie przez kilkanaście dni - do 17 czerwca.

Później natomiast odbywać się będzie etap oceny projektów. Te, co do których nie będzie żadnych zastrzeżeń zostaną dopuszczone do głosowania. Zaplanowane jest ono jesienią.

- Głosować na pozytywnie ocenione projekty będzie można od 30 września do 6 października 2024 roku internetowo lub tradycyjnie - poprzez wrzucenie karty do głosowania - wyjaśniali, gdy tylko wystartował nabór wniosków w rybnickim Urzędzie Miasta.

W ramach rybnickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, mieszkańcy Rybnika mają do dyspozycji najwyższą kwotę w jego historii. Na rzecz realizacji projektów przeznaczone zostanie ponad 5,8 miliona złotych. Ponad 4 mln to kwota, która jest do wydania na zadania ogólnomiejskie. Pozostałe pieniądze będą mogły zostać spożytkowane w konkretnych dzielnicach Rybnika.