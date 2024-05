W nocy autostrada na A1 w powiecie rybnickim była zablokowana. Lądował śmigłowiec LPR

Poważny wypadek na A1 w pow. rybnickim

W nocy z 25 na 26 maja doszło do poważnego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Czerwionki-Leszczyn (za węzłem Dębieńsko, w kierunku na Czechy). Do zdarzenia doszło 20 minut po północy. Z powodu wypadku ruch był wstrzymany na 40 minut.

— Kierujący pojazdem marki Audi jechał w kierunku na Gorzyczki. Uderzył w samochód marki fiat, który znajdował się na środkowym pasie ruchu, a następnie w kolejny pojazd (również marki Audi). W tym miejscu droga jest zwężona do jednego pasa ruchu - informuje Komenda Miejska Policji w Rybniku.

We wspominanym fiacie nikogo nie było. Stał zaparkowany przy czynnym pasie. Jest to pojazd firmy, która wykonuje prace na autostradzie. Niestety w wyniku wypadku ucierpiały trzy osoby z pierwszego audi: kierujący nim mężczyzna i dwie pasażerki. Konieczne było przetransportowanie wszystkich do szpitala. Jedną z kobiet zabrał tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Osoba kierująca drugim audi nie ucierpiała w wypadku.