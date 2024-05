Rybnik: Focus Park stawia na browar. Będzie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa. Wielkie otwarcie już w czerwcu

#Rybniczanie, czyli Focus Park stawia na browar. Powstaje mini muzeum browarnictwa

Historia Browaru Rybnik jest, więc odkryjmy ją!

W rybnickim przemyśle browarniczym potentatem była rodzina Müller, która założyła pierwszy browar pod koniec XIX wieku. Dwa pozostałe browary w mieście, w tym tzw. zamkowy, również należały do tej rodziny. W okresie międzywojennym w browarze „Herman Müller” pracowało 38 pracowników i produkowano w nim 12 tysięcy hektolitrów piwa rocznie. Po drugiej wojnie światowej zakład oczywiście znacjonalizowano – w 1951 roku został przyłączony do Górnośląskich Zakładów Piwowarskich w Zabrzu. Rozkwit browaru przypadł na lata 60-te XX wieku – wtedy po gruntownej przebudowie jego moce produkcyjne wzrosły do 200 tysięcy hektolitrów piwa rocznie. Po roku 2000 losy zakładu były bardzo zawiłe, sprywatyzowany trafiał do kolejnych właścicieli a produkcja piwa w tym miejscu zakończyła się w 2004 roku.