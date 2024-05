Zaginione dzieci z woj. śląskiego - ZJĘCIA! Wyszły z domu i już nie wróciły. Rodziny wciąż mają nadzieję na odnalezienie. Rozpoznajesz ich?

Kliknij TUTAJ , by zobaczyć wizerunki dzieci zaginionych w Śląskiem.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Chłopiec tego dnia po raz pierwszy miał sam dotrzeć do szkoły. Nigdy jednak do niej nie dotarł. Chłopca poszukiwano w całych Stanach Zjednoczonych. Jego wizerunek publikowany był w całych Stanach na kartonach z mlekiem. Nie dało to efektów. W 1983 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ustanowił dzień zaginięcia chłopca - 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego.