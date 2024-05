Startuje sezon kąpielowy w woj. śląskim. Sprawdź ceny i terminy otwarcia najpopularniejszych akwenów w regionie

Kąpieliska w Śląskiem. Terminy otwarcia popularnych akwenów

Otwarcie sezonu kąpielowego oznacza obecność ratowników wodnych oraz odpowiednich znaków informacyjnych i ostrzegawczych w miejscach, które przeznaczone są do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. To czas, kiedy kąpiel w naturalnych zbiornikach wodnych jest najbezpieczniejsza i najbardziej komfortowa ze względu na kontrolowane warunki.

1 czerwca rusza sezon kąpielowy w OW Czechowice

Jakość wody w kąpieliskach w województwie śląskim

O czym należy pamiętać podczas odpoczynku nad wodą?

Podczas odpoczynku nad wodą należy przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo. Warto pływać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Trzeba przestrzegać regulaminów kąpielisk i zwracać uwagę na flagi oraz ostrzeżenia, które informują o warunkach do kąpieli i ewentualnych zagrożeniach, takich jak silne prądy wodne czy obecność meduz.

Ważne jest również, aby nie pływać po spożyciu alkoholu, gdyż znacznie zwiększa to ryzyko utonięcia. Należy zawsze nadzorować dzieci i nigdy nie zostawiać ich bez opieki, nawet na płytkiej wodzie. Dobrym nawykiem jest pływanie w towarzystwie, co zwiększa bezpieczeństwo. Przebywając nad wodą zwracajmy więc uwagę na osoby obok nas. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to niezwłocznie zaalarmujmy służby oraz inne osoby