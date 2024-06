Czerwiec w Rybniku: Przegląd prasy z maja 2024 w Rybniku, najważniejsze informacje miesiąca

POLSKA. Boże Ciało to święto głęboko zakorzenione w tradycji i wierzeniach katolickich, którego elementem jest adoracja Eucharystii i procesja. Zobaczcie, jak wierni przystrajają stacje, przy których odbywa się błogosławieństwo. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Rybnika. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

WYBORY 2024. Głosowanie do europarlamentu już 9 czerwca. W całej Polsce wybranych zostanie 53 posłów i posłanek. Publikujemy listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr. 11 (woj. śląskie). Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów.

Przede wszystkim będzie służyła pieszym, ale skorzystać będą z niej mogli także rowerzyści, a ponadto będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Rybniku-Boguszowicach wybudowana zostanie nowa kładka, która połączy dzielnice: Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare. Inwestycję zapowiadano już jakiś czas temu. Teraz podpisano umowę na jej realizację.

Przez godzinę około na jednym przejść dla pieszych przecinających DK81 - Wiślankę w Orzeszu protestowali przeciwnicy Kolei Dużych Prędkości, mającej być częścią CPK. Z protestującymi, których było kilkudziesięciu spotkał się wojewoda śląski, Marek Wójcik, który zapewnił, że jak na razie nie zapadły żadne decyzje, co do budowy linii kolejowej Katowice-Ostrawa.

Komunijna moda... jak wielka rewia! Komunia w wielu miejscach w Polce, ale też na świecie, przypomina swoim rozmachem już raczej wesele. Suknie szerokie na dwa metry, podjazd dorożką lub limuzyną, prezenty za grube tysiące, sala z DJ-em... Niejedna rodzina na takie przyjęcie bierze kredyt, inni chcą pokazać, że ich dzieci nie są gorsze i tak to się kręci! Zobaczcie zdjęcia i memy o komunijnej modzie i prezentach

REGION. Piękna, słoneczna pogoda za oknem zachęca, by skorzystać z uroków drugiej części wiosny i nadchodzącego lata. Tym bardziej, że już wkrótce startuje sezon kąpielowy na wielu popularnych akwenach w województwie śląskim. Gdzie można będzie bezpiecznie się kąpać pod okiem ratowników? Sprawdźcie w naszej galerii!

Te dzieci zaginęły w woj. śląskim - ZDJĘCIA! Za nami Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Z tej okazji publikujemy wizerunek osób, które zaginęły w wieku dziecięcym i nadal nie wróciły do domu. Aktualny wiek tych osób to nawet 40 lat. Bliscy wciąż mają nadzieję na szczęśliwe odnalezienie. Widziałeś ich?

RYBNIK. Ilu rybniczan pamięta jeszcze, że w mieście przez ponad 100 lat funkcjonował browar? Okazuje się, że niewielu. Centrum Handlowe Focus Park, które powstało w samym sercu miasta w miejscu dawnego browaru chce to zmienić i przypomnieć browarnicze tradycje Rybnika. Będzie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa. Dawny browar rybnicki zasługuje na to, żeby odkryć go na nowo. Dlatego w czerwcu w przestrzeni Focus Park otwarte zostanie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa.