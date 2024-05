Focus na kulturę w Rybniku. Zaproszenie na spotkanie z Markiem Krajewskim. Mistrz polskiego kryminału spotka się z czytelnikami

– Od dłuższego czasu współpracujemy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku, która organizuje spotkania autorskie z twórcami kultury. Stąd pomysł, żeby biblioteka wyszła w miasto – my się dołączyliśmy i Focusujemy się na kulturę! Nie ostatni raz na pewno, bo przecież jesteśmy obecni w kulturalnym życiu miasta od dawna – mówi Olga Rutowicz, marketing manager centrum handlowego Focus Park.

Krajewski to geniusz polskiego kryminału, którego książki zostały przetłumaczone na 19 języków - angielski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, litewski, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, słowacki, ukraiński, węgierski i włoski. Laureat „Paszportu Polityki” i wielu innych nagród branżowych. Dość powiedzieć, że każda książka Krajewskiego ląduje na szczytach list sprzedaży i długo się na nich utrzymuje.

To Marek Krajewski stworzył postać policjanta Eberharda Mocka, który walczy z własnymi słabościami i przestępczością w przedwojennym Breslau. We Lwowie umieścił z kolei historię komisarza Edwarda Popielskiego, bohatera kolejnej serii jego kryminałów, którego drogi z Mockiem w pewnym momencie literackiej drogi Krajewskiego się przecinają.

Czwartkowe spotkanie będzie nie tylko okazją do wysłuchania tego co o swojej twórczości ma do powiedzenia Marek Krajewski, poznania kulisów powstawania jego książek, inspiracji autora ale także bezpośredniego spotkania z pisarzem. Będą autografy, możliwość zrobienia zdjęcia i zadania trudnego pytania.

Choćby takiego: – Czy Eberhard Mock jeszcze powróci?