Rybniczanie głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybierają spośród 97 kandydatów. Głosowanie za sobą ma prezydent Piotr Kuczera

Rybniczanie głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybierają spośród 97 kandydatów. Głosował już prezydent Piotr Kuczera

Na kolejne - już trzecie - w przeciągu zaledwie ośmiu miesięcy głosowanie poszli mieszkańcy Rybnika. Po wyborach do Sejmu i Senatu, a także wyborze władz samorządowych, tym razem rybniczanie wzięli udział w wyborach przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Pod kątem głosowania były to zdecydowanie najprostsze z wyborów w ostatnim czasie. Każdy z uprawnionych miał prawo do oddania jednego głosu, który skreślany był na jednej karcie wyborczej. Rybniczanie mogli wybierać spośród 97 kandydatów, którzy znaleźli się na 10 listach wyborczych.

9 czerwca deputowanych do Parlamentu Europejskiego wybierają m.in. Polacy, Niemcy, Hiszpanie

Odbywające się 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego mają miejsce w całej Polsce i nie tylko. Tego samego dnia swoich reprezentantów do Europarlamentu w głosowaniach wskażą też m.in.: mieszkańcy Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Wraz z Polską, wyboru dokonuje też łącznie 20 innych krajów.

Polskę w Europarlamencie reprezentować będzie 53 europosłów. Nie wiadomo ilu z nich będzie wybranych z województwa śląskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego mają to do siebie, że podział mandatów uzależniony jest od frekwencji. W sumie w kadencji 2024-2029 w Brukseli i Strasbourgu będzie zasiadało kilkuset posłów ze wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.