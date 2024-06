Gigantyczna nawałnica nad woj. śląskim - ZDJĘCIA! Zerwane dachy, połamane drzewa, zniszczone samochody... - straty są olbrzymie!

W środę IMGW wystosowało ostrzeżenia 2. stopnia ws. silnych burz i upałów. Późnym popołudnie stopień ostrzeżenia został podniesiony do najwyższego - 3!

Ostrzeżenie trzeciego stopnia to najwyższy stopień ostrzeżeń wydawany przez instytut. Oznacza on gwałtowne burze, którym towarzyszą opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Przewiduje się wówczas wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.