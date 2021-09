Tygodniowy przegląd prasy (Rybnik, 19.09-25.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przegląd tygodnia Rybnik od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pożegnanie Grażyny Kohut. Kaj żeś poszła mamusiu? Dyć cołki czas żeś mi godała, że mosz jeszcze tela planów. Że bydziesz czytać pod lasem te wszystkie książki, ze jaką kawą i jakim maszketem - tymi słowami nie kryjąc wzruszenia Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego pożegnał swoją mamę Grażynę Kohut, wieloletnią dyrektorkę rybnickiego Tygla, radną miasta Rybnika. Grażyna Kohut w Rybniku była uwielbiana, a pożegnać przyszły ją tłumy - współpracownicy, przyjaciele, rodzina i całe pokolenia wychowanków.

Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.