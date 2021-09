Jeden z budynków kampusu przekazany powstającej Szkole Medycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna miała zacząć działać w Rybniku już w tym roku, jesienią. Wiadomo jednak, że plany trzeba zweryfikować i jej powstanie to obecnie najwcześniej przyszły rok. - Zawarcie umowy darowizny wymaga uprzedniej zgody Rady, a jej zawarcie poprzedzi wniosek skierowany do Ministra Edukacji i Nauki o utworzenie uczelni. Do wniosku powinien być dołączony akt notarialny zawierający zobowiązanie właściciela do przeniesienia na rzecz tworzonej uczelni prawa własności określonych składników mienia, w szczególności określonych nieruchomości niezbędnych do jej prawidłowego działania - czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych.

W budynku przekazanym przez miasto przed laty mieścił się między innymi oddział chirurgii dziecięcej szpitala miejskiego. Kiedy medycy przenieśli się do gmachu obecnego szpitala w Orzepowicach - do budynku przy Rudzkiej po kosztownych inwestycjach - wprowadzili się studenci. Przez kilka lat kształcili się tam politolodzy, socjolodzy, historycy, bowiem w budynku urządziła się filia Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnio odbywały się tam zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.