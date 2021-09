Ćwierć wieku temu elektrownia w Rybniku stała się osobną spółką Skarbu Państwa

Elektrownia w Rybniku w tej formie, jako spółka państwowa, funkcjonowała przez pięć kolejnych lat. Dopiero w 2001 roku za 120 mln dolarów konsorcjum Electricite de France (EDF) i niemieckiego EnBW kupiło wspólnie 35 proc. akcji Elektrowni Rybnik. W ciągu kolejnego roku wykupili pakiet kontrolny akcji spółki. To była gigantyczna transakcja.

Ważne daty w historii elektrowni w Rybniku

W kolejnych dekadach w będącym w rękach francuskiego koncernu zakładzie realizowano kolejne inwestycje. I tak w roku 2008 oddano do użytku pierwszą instalację IMOS czyli Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin. Cztery lata później nastąpiła zmiana nazwy firmy z Elektrownia „Rybnik” S.A. na EDF Rybnik S.A. To był okres, gdy zaczynało się w mieście mówić o konieczności realizacji nowej, gigantycznej inwestycji w rybnickim zakładzie, czyli budowie nowego bloku energetycznego. Budowa bloku o mocy 900 MW miała być inwestycją jeśli nie stulecia, to na pewno półwiecza. Mowa była o tym, że w zasadzie nowy blok, to będzie nowa, osobna elektrownia. Przy jej budowie pracę miało mieć zapewnionych 200 ośób, a oddaniu bloku do użytku planowano na 2018 rok. W sąsiedztwie istniejącego zakładu poczyniono nawet pierwsze prace – wyrównywano teren, przygotowywano działkę pod budowę fundamentów bloku i turbiny. Kwoty też porażały – na budowę właściciel elektrowni, spółka EDF chciał wydać blisko 2 miliardy euro.