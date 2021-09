Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rybnickim WORD. Jak to działa?

W miniony wtorek, 21 września w rybnickim oddziale WORD uruchomiono Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To multimedialna pracownia, w której każdy nauczyć się może prawidłowego zachowania na drodze. Każde centrum, a do tej pory otwarto dwa - w Dąbrowie Górniczej i Tychach - wyposażone jest w nowoczesne symulatory jazdy i multimedialny sprzęt. Wszędzie znajdują się także sale do nauki pierwszej pomocy medycznej.

- Cieszę się, że WORD Katowice otwiera kolejne już Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Cieszę się też z tego, że ta nowa placówka już dzisiaj tętni życiem, bo gościmy na zajęciach z wychowania komunikacyjnego uczniów z Marklowic. Przypominam także, że WORD Katowice od 1-go września prowadzi kampanię "Bezpieczna droga do szkoły", podczas której rozdamy uczniom 30 tysięcy odblasków - mówił w czasie otwarcia Janusz Freitag, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.