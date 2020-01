Rybnik: Droga Racibórz Pszczyna nie będzie połączona z autostradą nowym węzłem w Żorach [NOWE WIDEO]

ZOBACZ NOWE WIDEO

Z końcem grudnia zakończono prace na budowie drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Teraz ruszy procedura odbiorowa i gdzieś około marca pewnie trasa zostanie otwarta dla ruchu.

Na początku grudnia pisaliśmy o tym, że odcinek od ulicy Wodzisławskiej w Rybniku do Żor pokonamy w kilka minut, by w Żorach... utknąć w korku, bo nie ma dodatkowego zjazdu na autostradę.

- Nasz rybnicki odcinek drogi Racibórz-Pszczyna kończy się rondem w Żorach i później układem komunikacyjnym z systemem rond, które prowadzą na autostradę. Rzeczywiście, pojawiają się obawy, że będzie to najsłabszy punkt całego układu drogowego. Ale robimy wszystko - zarówno miasto Żory jak i Rybnik, by to zmienić, interweniujemy - korespondencja poszła do Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mówił nam na początku grudnia Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, dodając że miasta lobbują za tym, by powstał dodatkowy zjazd na autostradę bezpośrednio z drogi regionalnej.