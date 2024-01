Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Rybnik, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 24.12 do 30.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami! 📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024. Wyślij rodzinie i znajomym w SYLWESTRA! Życzenia rymowane, śmieszne, poważne, krótkie... Gotowe życzenia noworoczne 2024. Od SYLWESTRA dzielą nasz już tylko dni! Już za kilka dni SYLWESTER! Tego dnia przyjęło się wysyłać tuż po północy - lub czasami troszkę przed - okazjonalne życzenia noworoczne. Jeżeli brakuje Ci lekkiego pióra, to mamy dla Ciebie garść pięknych życzeń noworocznych - są pisane wierszem, śmieszne, poważne, krótkie... - każdy znajdzie coś dla siebie.

📢 Modne fryzury na SYLWESTRA 2023. W tych upięciach zrobisz furorę! Zobacz zdjęcia. Najnowsze trendy, inspiracje i wskazówki Sylwester 2023/2004. Ważna noc coraz bliżej, a większość fryzjerów i salonów kosmetycznych już dawno zamknęła listę przyjęć. Jeśli przegapiłaś zapisy lub chcesz sama poeksperymentować z włosami, dobrze trafiłaś. W naszej galerii znajdziesz kilka pomysłów i inspiracji na najmodniejsze fryzury, które wykonasz sama w domu!

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poświąteczne wyprzedaże 2023 w Lidlu. Co można jeszcze kupić w okazyjnej cenie? Promocje nawet do 60 procent Lidl kusi swoich klientów poświątecznymi wyprzedażami. Sprawdź te okazje! Sklep znacznie obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 27 do 30 grudnia 2023 lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź co zostało przecenione!

📢 Rybnik: protest w obronie wolnych mediów przed siedzibą TVP. "Porządek prawny nie może być łamany w kontekście telewizji publicznej" RYBNIK. - Wszystkie dotychczasowe działania, które dotyczą mediów publicznych, są bezprawne, z narażeniem Konstytucji, porządku prawnego i ze złamaniem jakichkolwiek podstaw prawnych - mówił w piątek Andrzej Sączek, radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie wiecu w obronie mediów publicznych i wolności dziennikarskiej. Przed rybnicką siedzibą TVP Katowice, zebrało się ponad 20 osób. 📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024! Gotowe kartki do wysłania. Śmieszne wierszyki, klasyczne życzenia noworoczne Życzenia noworoczne na 2024 dla każdego. W naszym materiale znajdziecie gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok. Z kolei w galerii piękne kartki noworoczne do przesłania razem z wiadomością. Znajdziecie tu życzenia dla rodziny, dla chłopaka, dla dziewczyny, a także życzenia dla szefa i kolegów z pracy. Sprawdźcie!

📢 W Czerwionce-Leszczynach przyznano Karolinki 2023. To wyjątkowe wyróżnienia przyznawane za zasługi na rzecz promocji i rozwoju gminy CZERWIONKA-LESZCZYNY. Po raz 26, w Czerwionce-Leszczynach zostały przyznane Karolinki. W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie powędrowało w sumie do 10 osób i organizacji. Nagrody te są przyznawane za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Czerwionki-Leszczyn. Kto otrzymał wyróżnienia? 📢 Nietrafione prezenty świąteczne 2023. Co odsprzedają mieszkańcy Rybnika? Zobacz, co możesz upolować NIETRAFIONE PREZENTY na sprzedaż w Rybniku. Święta 2023 za nami. Każdy kocha dostawać prezenty, co jednak gdy podarek jest wyjątkowo nietrafiony? Wiele mieszkańców Rybnika ma ten problem. Decydują się oni sprzedać nietrafione prezenty. Sprawdź, czego chcą się pozbyć i co możesz od nich odkupić.

📢 Oto najpiękniejsze choinki w Rybniku - zobacz zdjęcia! Takie świąteczne cuda mają w domach nasi czytelnicy Rybnik błyszczy od świątecznych dekoracji! Zobaczcie, jak nasi czytelnicy udekorowali swoje piękne choinki, dodając jeszcze więcej magii Świąt! Zapraszamy do magicznej podróży po rybnickich domach czytelników, którzy podzielili się zdjęciami swoich świątecznych drzewek.

📢 Miss Earth 2023 - oto 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH kobiet na świecie! Zobacz ZDJĘCIA. Wśród nich Brazylijka, Rosjanka, Filipinka... Za nami finał konkursu piękności Miss Earth 2023. O tytuł najpiękniejszej na świecie walczyły panie z kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentowała Ewa Jakubiec z Opola. W konkursie zwyciężyła 18-letnia Drita Ziri z Albanii. Zobaczcie zdjęcia 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które zakwalifikowały się do ścisłego finału. 📢 NAJBOGATSZE firmy w Rybniku! Na podium Martex, Węglohut i Crab. Sprawdź RANKING 2023 lokalnych "Diamentów" NAJBOGATSZE firmy w Rybniku! Które przedsiębiorstwa w naszym mieście prosperują najlepiej i były w stanie wypracować największy zysk? Oto rybnickie „Diamenty Forbesa”. Na podium znalazły się Martex, Węglohut i Crab! Publikujemy zestawienie 20 firm z naszego miasta, które zakwalifikowały się do tego popularnego rankingu.

📢 Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Odważne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Czy morsowanie jest zdrowie? Odpowiadamy! Te piękne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Oto Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim. 📢 Wojciech Kiljańczyk został nowym wiceprezydentem Rybnika. Kto zastąpił go na stanowisku przewodniczącego rady miasta? RYBNIK. Wojciech Kiljańczyk został nowym wiceprezydentem Rybnika, zastępując na tym stanowisku Piotra Masłowskiego. Dotychczasowego przewodniczącego rady miasta, zastąpił z kolei Krzysztof Szafraniec.

📢 2 stycznia dniem wolnym od pracy... choć nie dla każdego. W urzędach swoich spraw nie załatwisz. Kto będzie miał wolne? Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że większość urzędów, przede wszystkim skarbowe, w tym dniu będzie nieczynna.

📢 Kontrole skarbówki w Rybniku. Firma z branży IT nie płaciła podatku liniowego 300 tysięcy złotych musiała oddać do budżetu firma z branży IT z Rybnika. Kontrolę przeprowadzili urzędnicy skarbowi. Podatnik nie wpłacał zaliczek na podatek dochodowy rozliczany liniowo. 📢 Nie wyrzucaj świątecznego jedzenia. Są jadłodzielnie - podziel się z potrzebującymi! REGION. Świąteczne przygotowania, wiele godzin spędzonych w kuchni i sporo jedzenia. Zapewne nie wszystko w te święta zostanie zjedzone, a to co miałoby trafić do kosza, może przecież trafić na stół innych osób, potrzebujących. W Rybniku i w okolicach funkcjonują lodówki społeczne, zwane także jadłodzielniami, w których można zostawić świeżą żywność dla innych. 📢 Poważny wypadek w Stanowicach. Kierowca osobówki uderzył w płot. Po chwili auto stanęło w płomieniach STANOWICE. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w nocy 25 grudnia w Stanowicach. Kierujący osobówką uderzył w ogrodzenie posesji, po czym jego samochód zapalił się.

📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Śnieżny poranek w woj. śląskim - zdjęcia internautów. Czy ten śnieg się utrzyma? Sprawdź pogodę na Boże Narodzenie Ten poranek zaskoczył wielu! Skąd ten śnieg? Wszak miało być "na plusie", a nawet deszczowo. Cóż, pogoda na święta Bożego Narodzenia w woj. śląskim niestety nie pozostawia złudzeń. Zapowiadany jest wzrost temperatury nawet do jedenastu stopni Celsjusza i... deszcz. Choć wigilijny poranek jest piękny - zobacz zdjęcia nadesłane przez internautów.

