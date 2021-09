Rybnik. Kto dostanie mieszkanie w wyremontowanej kamienicy przy Chrobrego?

Już wkrótce w zmodernizowanych wnętrzach kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 13 pojawią się pierwsi lokatorzy. Trzy mieszkania są już zajęte, pięć pozostałych rozdysponowanych zostanie wśród mieszkańców Rybnika czekających w kolejce na przydział mieszkania komunalnego.

Kamienica zmodernizowana została przy wykorzystaniu nowatorskiej technologii – z murami zewnętrznymi połączone zostały wykonane na miarę moduły mieszkaniowe. Całość tworzy nowoczesne wnętrza, a mieszkania są przestronne, dobrze naświetlone i ustawne. Kamienicę przy Bolesława Chrobrego 13 będzie ogrzewał jeden kocioł gazowy i instalacja centralnego ogrzewania. Użytkowanie budynku ma być więc stosunkowo tanie. - To była eksperymentalna inwestycja. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie technologii modułowej, pozwalającej na stworzenie nowego obiektu z gotowych modułów mieszkaniowych – wyjaśnia Artur Gliwicki, dyrektor rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. - Początkowo zakładaliśmy, że zostaną one dostawione do zachowanej w dużej części frontowej ściany wiekowej kamienicy, ale w praktyce okazało się, że stare mury są zbyt słabe i kamienica musiała zostać rozebrana. Uzyskaną z rozbiórki cegłę wyczyszczono i po zamontowaniu modułów, fasada budynku od strony ul. Bolesława Chrobrego została odtworzona z tych samych cegieł i ceglanych elementów dekoracyjnych – dodaje dyrektor Gliwicki.

Wykonawca inwestycji zaznaczał, że w tej technologii pracował pierwszy raz. - Myślę, że możemy mówić o nowym trendzie w budownictwie. Wnętrza są ciche i ciepłe, a jednocześnie bardzo widne. Na zewnątrz mamy płytę HPL, która jest moim zdaniem niezniszczalna, nie rdzewieje, nie pochłania wilgoci. To materiał drogi, ale niezwykle trwały – mówi Janusz Benisz z firmy BEN-BUD.

W ramach modernizacji w budynku powstało 8 mieszkań o metrażu od 54 m2 do 84 m2 (mieszkania są niepowtarzalne, każde ma inny metraż: 84,8 m kw. , 73,2 m kw., 69,4 m kw., 69,3 m kw., 66,2 m kw., 55,3 m kw. i dwa mieszkania po 54 m kw.) We wszystkich mieszkaniach zamontowana została klimatyzacja. Są duże balkony, tarasy i okna niemal na całą ścianę. Dwa mieszkania będą mieszkaniami chronionymi. Pozostałe zostaną przeznaczone jako mieszkania komunalne, dla osób oczekujących na liście na najem mieszkań. W tym miejscu planowany jest jeden z najwyższych czynszów, które dopuszcza ustawa, czyli prawie 10 zł za m2.

Jedno mieszkanie chronione przeznaczone zostanie dla kobiet, które opuszczają rybnicki Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. - Czynsz za to mieszkanie będzie płacił OPS, ale przydział do takiego mieszkania będzie kolejnym krokiem na drodze do usamodzielnienia się tych pań - mówi Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika. Jedno z mieszkań na parterze zajmie rodzina z osobą niepełnosprawną, która obecnie zajmuje blisko 100-metrowy lokal komunalny w innej kamienicy, ale na drugim piętrze. Ta rodzina zwolni dotychczasowe mieszkanie, które także wkrótce zostanie zasiedlone.

Nowością i to na skalę całego kraju jest to, że na parterze powstanie mieszkanie chronione treningowe dla maks. 6 seniorów, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, ale nadal nie wymagają opieki całodobowej i skierowania do domu pomocy społecznej. W praktyce w mieszkaniu będą mogły zamieszkać na przykład wdowy, które po utracie męża nie potrafią utrzymać swoich dużych mieszkań i chciałyby zamieszkać wspólnie i dzielić się kosztami utrzymania mieszkania. - Mieszkania chronione wspomagane są częściowo odpłatne, w zależności od dochodu osób tam skierowanych – mówi Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. - We wszystkich mieszkaniach określany jest pobyt czasowy z możliwością jego przedłużenia. Wcześniej mieszkania chronione dla seniorów nie funkcjonowały w Rybniku, jednak z uwagi na fakt pogarszającej się sytuacji demograficznej, powstające mieszkanie chronione pozwoli na zwiększenie oferty wsparcia dla tej grupy społecznej – dodaje Masłowski.

