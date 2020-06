Koronawirus w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Dwie zarażone osoby. Pracownicy boją się pracować

Jednocześnie dodaje, że robią wszystko, by w sądzie było bezpiecznie.

- Nie uniknęliśmy tego. Mamy dwie osoby zarażone koronawirusem. To są osoby chore. Na dzień wczorajszy (2.06) mieliśmy trzy osoby na kwarantannie – tłumaczy Danuta Tyrakowska, dyrektor sądu.

- Robimy wszystko, co jest możliwe. Mamy badanie temperatury na wejściu do sądu, dezynfekcję rąk, obowiązek noszenia maseczek na korytarzach, odstępy przed salami rozpraw. Na salach rozpraw też może być ograniczona ilość osób. Ale musimy pracować – dodaje.

A co gdy są duże sprawy, kilku oskarżonych, plus cały zespół sędziowski? Robi się tłoczno – zauważamy.

- W tej chwili nie było takich spraw, ale rzeczywiście za chwile one będą. Wykorzystujemy do tego największe sale rozpraw. Nie unikniemy tego. Myślę, że nasi pracownicy są odpowiednio zabezpieczeni, a wszyscy uczestnicy też muszą się stosować do zasad – dodaje.

A gdy wspominamy o tym, że pracownicy są jednak wystraszeni, pani dyrektor zauważa, że wszyscy są wystraszeni od dawna.