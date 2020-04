Stanowcze NIE dla wprowadzenia urzędu do biblioteki w Rybniku AKTUALIZACJA

- Prezydent Miasta Rybnika podjął decyzję o zabraniu części pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku i urządzeniu w nich siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dotyczy to mediateki, czyli oddziału, w którym można wypożyczyć muzykę i audiobooki, oraz pomieszczeń przyległych, zajmowanych dawnej przez Alliance Française i szkołę nauki jazdy . Cała ta część budynku — wraz z wejściem z tyłu biblioteki — ma zostać oddana we władanie Inspektoratu i NIE BĘDZIE DOSTĘPNA dla gości i pracowników biblioteki. Mediateka ma zostać przeniesiona do znacznie mniejszego pomieszczenia schowanego za portiernią przy wejściu głównym. Ta decyzja oznacza także utratę wyjścia awaryjnego z biblioteki! - alarmuje Joanna Bulandra, członkini Rybnickiej Rady Kobiet.

Zauważa, że biblioteka, czyli instytucja w służbie kultury, i urzędnicze biura Inspektoratu Budowlanego w jednym, zaprojektowanym specjalnie pod biblioteczne potrzeby budynku - absolutnie do siebie nie pasują!

Stanowczo protestuję zabieraniu jakichkolwiek pomieszczeń bibliotece! Proszę o poparcie tej petycji! - informuje Joanna Bulandra

Tłumaczy dlaczego ta sprawa jest ważna?

- Biblioteka i jej zbiory to DOBRO NARODOWE. Biblioteka to ważna instytucja kulturalna i edukacyjna. Oprócz udostępniania zbiorów organizuje wydarzenia, spotkania, odczyty, wystawy, koncerty, warsztaty, zajęcia edukacyjne — nie dyskryminując przy tym żadnej grupy czytelników - zauważa.

Uważam, że decyzja prezydenta jest szkodliwa dla działalności biblioteki. Mediateka to ważny punkt dla osób z niepełnosprawnościami, które mogły łatwo do niej dotrzeć prosto z parkingu, korzystając z wejścia z tyłu biblioteki (znajdującego się na tym samym poziomie co mediateka!). Teraz będą musiały obejść lub objechać budynek, by dostać się do wejścia głównego. O ile Inspektorat nie zabierze bibliotece parkingu… - dodaje.