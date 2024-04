Nowe przedszkole w Stanowicach. "Utworzymy komfortowe, kompleksowe miejsce edukacyjne"

To wiadomość, która z pewnością ucieszy mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, a zwłaszcza sołectwa Stanowice. Burmistrz gminy Wiesław Janiszewski podjął decyzję o budowie nowego przedszkola, które ma powstać przy szkole w Stanowicach. 22 marca, radni przyjęli zmianę w uchwale budżetowej dotyczącą wprowadzenia kwoty 360 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.

O budowie nowego przedszkola mówiło się już w 2019 roku. Na czas pandemii temat został zawieszony, ale teraz mógł powrócić.

- Nasze sołectwo się rozwija, przybywa nowych domów, przybywa mieszkańców, szkoła ma już ponad sześćdziesiąt lat i jest naprawdę ciasno mieścić w niej zarówno uczniów, jak i przedszkolaków. Komisja Edukacji Rady Miejskiej odbyła także wizję lokalną w szkole i wyraziła pozytywną opinię, co do budowy przedszkola. Kilka dni temu burmistrz wyraził zgodę na budowę nowego przedszkola w Stanowicach, co nasz bardzo ucieszyło - wyjaśniał podczas sesji radny ze Stanowic Stanisław Breza.