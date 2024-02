Program "Wyremontuj i zamieszkaj" w Rybniku. Obecnie przewidziano ponad 50 mieszkań do remontu. Kto może skorzystać?

Wyremontuj i zamieszkaj w Rybniku. Ponad 50 mieszkań do remontu czeka na najemców

- Są to budynki po termomodernizacji czy wymianach niezbędnych instalacji. Osoby zainteresowane wynajmem konkretnego mieszkania będą się mogły o nie ubiegać, w zamian za jego samodzielne wyremontowanie. Wszystkich, dla których stawki czynszu za najem na rynku komercyjnym są zbyt wysokie, zachęcam do zainteresowania się naszą ofertą – mówi prezydent.

Trzeba włożyć co najmniej 30 tys. zł

Skala koniecznego do wykonania remontu, będzie różna i zależna od stanu mieszkania. Najczęściej, prace remontowe będą związane z wymianą podłóg, wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, wykonaniem nowej instalacji wod.-kan. czy z wyrównaniem tynków. Przed realizacją remontu, każdy z najemców ma otrzymać dokładne wytyczne dotyczące skali i wymagań remontowych. Jak szacuje miasto, na remont najczęściej trzeba będzie przeznaczyć od 30 tys. zł do 85 tys. zł.

Kto będzie mógł skorzystać z oferty?

Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które nie posiadają prawa własności do lokalu lub budynku mieszkalnego. Mogą to być rodziny, których dochód miesięczny wynosi od 1 300,94 zł do 4 336,44 zł netto na osobę oraz osoby samotne, których dochód wynosi od 2 168,23 zł do 4 336,44 zł netto. Z oferty mogą skorzystać osoby, które udokumentują swoją zdolność finansową do pokrycia minimum 70 proc. kosztów remontu.