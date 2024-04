Akademia Śląska będzie kształcić w Rybniku pielęgniarki. Zajęcia rozpoczną się od października. A mógł już kończyć się kolejny semestr...

Dlaczego więc 1 października, ale poprzedniego roku nie ruszył kierunek? Przedstawiciele uczelni lakonicznie wskazują na swego rodzaju niechęć w ministerstwie. Zwracają uwagę, że wniosek, który został w nim złożony był napisany poprawnie.

- My mamy ponad 12 kierunków, które działają i wiemy, jak przygotować dobrze wniosek, co powinno w takim wniosku być. Z niewiadomych przyczyn niestety czekał on na decyzję. Wydał ją już nowy minister - przyznaje Arkadiusz Hołda, który po części wyjaśnia tymi słowami, że była to decyzja polityczna.