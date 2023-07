Rybnik: Mężczyzna znęcał się nad kotem. W trakcie spaceru bił go, wieszał na smyczy, rzucał nim. Został skazany, nie może mieć zwierząt

Rybnik: Mężczyzna znęcał się nad kotem. W trakcie spaceru bił go, rzucał nim, a nawet wieszał na smyczy. Został za to skazany przez sąd

Sąd Rejonowy w Rybniku wydał wyrok w sprawie mężczyzny, który w trakcie spaceru znęcał się nad małym kotkiem. Zdarzenie miało miejsce na jednym z rybnickich osiedli niecałe 12 miesięcy temu, w połowie sierpnia 2022 roku. Właściciel kota wyprowadzał go na spacer, gdy nagle zaczął go maltretować.

Do tej wezwała ją jedna z mieszkanek, która o całej sytuacji dowiedziała się od swojej córki. Ta z kolei była naocznym świadkiem bestialskiego zachowania mężczyzny.

- Mężczyzna zaczął go katować: bić, rzucać i wieszać na smyczy - relacjonowało wówczas rybnickie stowarzyszenie działające na rzecz zwierząt, Pet Patrol, które podjęło wtedy interwencję.

Ten, jak się okazało był kompletnie pijany. W organizmie miał mieć 3 promile alkoholu, a podczas interwencji mundurowych zachowywał się na tyle agresywnie, że policjanci musieli go obezwładnić. To wtedy społecznicy Pet Patrolu odebrali mu zwierzę, które zabrano do weterynarza.

Już wtedy przedstawiciele grupy zapowiadali, że nie pozwolą przejść tej sprawie bez echa i deklarowali, że złożą stosowne zawiadomienia do organów ścigania. Tak też zrobili, a blisko rok od tych wydarzeń, rybnicki sąd, który kilkukrotnie pochylał się nad sprawa, wydał wobec właściciela kota wyrok skazujący.