Będzie ciąg dalszy sporu w trybie wyborczym między Piotrem Kuczerą a Tomaszem Pruszczyńskim

To nie koniec sporu w trybie wyborczym na linii prezydent Rybnika Piotr Kuczera a kandydat na prezydenta Tomasz Pruszczyński. Przypomnijmy - Piotr Kuczera wystąpił do sądu z wnioskiem w trybie wyborczym przeciwko Tomaszowi Pruszczyńskiemu z ramienia Lepszego Rybnika. Poszło o sprawę mobbingu w Urzędzie Miasta w Rybniku. W środę 3 kwietnia, sąd wydał w tej sprawie postanowienie, nakazując Tomaszowi Pruszczyńskiemu między innymi zamieszczenie sprostowania w mediach, przeproszenie prezydenta oraz wpłatę 10 tys. zł na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu. W czwartek 4 kwietnia, pełnomocnik Tomasza Pruszczyńskiego zaznaczył, że zostanie w tej sprawie złożone zażalenie.

- W dniu dzisiejszym odebraliśmy wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku, uwzględniający w całości żądanie aktualnego prezydenta Rybnika, pana Piotra Kuczery. Sprawa została złożona w sądzie w trybie wyborczym, ekstraordynaryjnym. [...] Niestety pan Tomasz Pruszczyński, w przedmiotowym postępowaniu został pozbawiony możliwości czynnego uczestniczenia w przedmiotowej sprawie. Został pozbawiony prawa do rzetelnego procesu. Przede wszystkim polegało to na tym, że czas jaki został wyznaczony panu Pruszczyńskiemu na stawiennictwo na rozprawie był faktycznie tak krótki, iż nie był on w stanie stawić się na rozprawie i przedłożyć stosownych dowodów i przedstawić swoich racji, które pozwoliłyby odeprzeć argumenty pełnomocnika prezydenta miasta Rybnika. To jest sytuacja niedopuszczalna, nie powinna mieć miejsca - mówił adwokat Karol Konsek, pełnomocnik Tomasza Pruszczyńskiego, kandydata na prezydenta miasta Rybnika.