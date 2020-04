Rafał znów piękny! Pawilon kompleksu szpitalnego Juliusz w Rybniku odzyskuje blask ZDJĘCIA

Choć we wnętrzach wciąż trwają intensywne prace remontowe, z zewnątrz można już podziwiać nowy blask ceglanej fasady zabytkowego budynku „Rafał”. Wyczyszczona cegła i odnowione detale architektoniczne robią spore wrażenie, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednim, czekającym na swoją remontową kolej, budynkiem „Juliusz”.

- Przechodząc ulicą Klasztorną, Miejską czy parkiem Bukówka już z daleka rzuca się nam w oczy, wychylająca się spośród drzew, pięknie odnowiona fasada „Rafała” – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

- Cały poszpitalny kompleks krok po kroku wraca do dawnej świetności, stając się ozdobą tej części śródmieścia. Chciałbym, by jak najszybciej to miejsce zaczęło tętnić prawdziwym życiem, stając się wizytówką Rybnika, przyciągającą nie tylko rybniczan, ale i gości spoza naszego miasta – dodaje prezydent.

Budynek jest remontowany od lipca ubiegłego roku. Wcześniej nie był użytkowany od 2000 roku, kiedy to funkcjonujące tu wcześniej szpitalne oddziały przeprowadziły się do nowego szpitala w dzielnicy Orzepowice. Teraz „Rafał” przechodzi należną mu metamorfozę – z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu zostały wymienione drzwi, okna oraz okładziny podłóg i sufitów. Wymieniono konstrukcję dachu, który pokryto dachówką ceramiczną. Wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Dla potrzeb przyszłej wystawy zabudowano demontowalne systemowe okładziny ścienne, w budynku zamontowano również windę. Odrestaurowano istniejącą klatkę schodową ze schodami salowymi i drewnianymi stopnicami oraz stalowymi balustradami z zachowaniem jej zabytkowego charakteru.