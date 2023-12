Co dalej z budową hospicjum w Rybniku? Miasto ogłosiło nowy przetarg

Budowa hospicjum w Rybniku stanęła w miejscu. Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy

Budowa hospicjum wstrzymana. Miasto odstąpiło od umowy z dotychczasowym wykonawcą

Miasto przeszło więc do zaktualizowania przedmiarów, kosztorysów i niezbędnej dokumentacji, pozwalającej na ogłoszenie nowego przetargu. Wartość zadania oszacowana została na nowo na 35 mln złotych. Jak tłumaczą urzędnicy, kwota ta uwzględnia zakres wykonanych do tej pory prac, urealnia też koszty, wynikające z aktualnych wartości rynkowych robót i usług koniecznych do realizowania w ramach tego przedsięwzięcia. To dlatego konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta.