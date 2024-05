W tych lokalach wyborczych w Rybniku oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Państwowa Komisja Wyborcza podała listę lokali wyborczych w Rybniku. Nie wiesz, gdzie możesz głosować? Szczegóły znajdziesz poniżej. Dowiedz się, gdzie możesz zagłosować w Eurowyborach 2024.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Lista lokali wyborczych w Rybniku

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Rybniku. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

adres: Zwonowicka 5, 44-292 Rybnik

numer komisji: 19 ULICE: Cisowa

Jaworowa

ks. Emila Szramka

Lechicka

Polan

Rudzka od nr 390 do końca

Stalowa

Stefana Czarnieckiego

Szeroka

Zwonowicka

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego

adres: Mikołowska 19, 44-200 Rybnik

numer komisji: 6 ULICE: Byłych Więźniów Politycznych

Długosza

Elizy Orzeszkowej od nr 7 do końca nieparzyste i nr parzyste

Jana Kochanowskiego

Jana Matejki

Konstantego Damrota od nr 10 do końca

Ludwika Solskiego

Maksymiliana Basisty

Mariańska

Mikołowska od nr 19 do 55Z nieparzyste i od nr 14 do 74Z parzyste

Ogródki od nr 11 do końca

Piasta nr nieparzyste

Powstańców Śląskich od nr 31 do końca nieparzyste

Strzelców Bytomskich

Sybiraków

św. Antoniego od nr 11 do końca

Wita Stwosza

Wojska Polskiego

Wyzwolenia

Zajezdna

Żwirki i Wigury

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

adres: 1 Maja 91A, 44-206 Rybnik

numer komisji: 39 ULICE: 1 Maja od nr 81 do końca nieparzyste i od nr 86 do końca parzyste

gen. Okulickiego od nr 170 do końca parzyste

Kupiecka od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste

Nowa

Ogrodowa

Pod Hałdą nr parzyste

Przewozowa

Składowa nr parzyste

Śląska nr nieparzyste

Zwycięstwa od nr 1 do 55Z nieparzyste

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

adres: ks. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik

numer komisji: 1 ULICE: Adama Mickiewicza

Bolesława Chrobrego

Hutnicza

Jadwigi i Feliksa Białych

Jana III Sobieskiego

Jeana Chalotta

Józefa Ignacego Kraszewskiego

ks. Józefa Szafranka

Łony

Mikołaja Reja

Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza

Rynkowa

Saint Vallier

Stanisława Staszica

Stroma

Wolności

Wysoka

Powiatowy Urząd Pracy

adres: Jankowicka 1, 44-200 Rybnik

numer komisji: 2 ULICE: 3 Maja

Armii Krajowej

Dworcowa

gen. Hallera od nr 1 do 17Z nieparzyste i od nr 2 do 12Z parzyste

Henryka Wieniawskiego

Jankowicka od nr 1 do 39Z nieparzyste i od nr 2 do 64Z parzyste

Józefa Piłsudskiego

Klasztorna

ks. dr. St. Siwca

Miejska

Mikołaja Kopernika

Młyńska

Obwiednia Południowa od nr 1 do 23Z

Parkingowa

Pocztowa

Rzeczna

Stanisława Wolnego

Tęczowa

Wiejska od nr 1 do 7Z nieparzyste

Władysława Stanisława Reymonta od nr 1 do 11Z nieparzyste i od nr 2 do 8Z parzyste

Wojciecha Korfantego

Za Komendą

Zamkowa

Przedszkole nr 3

adres: Za Torem 3B, 44-203 Rybnik

numer komisji: 22 ULICE: Cicha

Krucza

Księdza Henryka Groborza

Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste

Orla

Przemysłowa

Ptasia

Sadowa

Sosnowa

Stawowa

Wielopolska od nr 1 do 3Z nieparzyste

Wronia

Za Torem

Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima

adres: św. Maksymiliana 24, 44-207 Rybnik

numer komisji: 15 ULICE: Mglista

Podmiejska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39

adres: os. Południe 20, 44-253 Rybnik

numer komisji: 31 ULICE: Południe od nr 1 do 45Z

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39

adres: os. Południe 20, 44-253 Rybnik

numer komisji: 32 ULICE: dr Józefa Rostka

Kadetów

Pierwszej Brygady

Południe od nr 46 do końca

Władysława Kuboszka

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic

adres: 1 Maja 51, 44-206 Rybnik

numer komisji: 40 ULICE: 1 Maja od nr 1 do 79Z nieparzyste i od nr 2 do 84Z parzyste

Anny Stefek

Bolesława Prusa

Brzeziny Miejskie od nr 2 do 16Z parzyste

Działkowców

Hugona Kołłątaja

Jagiellońska

Jerzego Malchera

Józefa Szulika

Kamienna

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Kożdoniów

ks. Jana Śliwki

Kupiecka od nr 1 do 19Z nieparzyste i od nr 2 do 10Z parzyste

Obywatelska

Radziejowska

Tkoczów nr nieparzyste

Wjazdowa

Zwycięstwa nr parzyste i od nr 57 do końca nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy

adres: Rybacka 55, 44-207 Rybnik

numer komisji: 14 ULICE: Ekonomiczna

Golejowska nr nieparzyste i od nr 2 do 98Z parzyste

ks. Konrada Szwedy

Kuźnicka

Lipowa od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 58 do końca parzyste

Rybacka

Strefowa

św. Maksymiliana

Szkoła Podstawowa nr 19

adres: Włościańska 39E, 44-251 Rybnik

numer komisji: 35 ULICE: Bracka

Chłodna

Dębowa

Gospodarcza

im. Emila Pawlasa

Kłokocińska od nr 49 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste

Kogucia

Komunalna

Poligonowa

Rybna

Rycerska

Skośna

Szybowcowa od nr 101 do końca

Włościańska

Żniwna

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki

adres: Niedobczycka 191, 44-270 Rybnik

numer komisji: 48 ULICE: Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 21Z nieparzyste i nr parzyste

Cienista

dr. Jana Adamskiego

Garbocze

Górnośląska od nr 1 do 29Z nieparzyste i od nr 2 do 34Z parzyste

Grota Roweckiego od nr 2 do 12Z parzyste

Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96Z parzyste

Jabłoniowa od nr 1 do 49Z nieparzyste i od nr 2 do 54Z parzyste

Jana Skrzetuskiego

Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste i nr parzyste

za wyjątkiem nr od 38 do 48Z parzyste

Letnia nr nieparzyste i od nr 2 do 10Z parzyste

Odrodzenia

Raciborska od nr 181 do 217Z nieparzyste i od nr 192 do 198Z parzyste

Racławicka od nr 1 do 7Z nieparzyste

Stanisława Leszczyńskiego

Strzelców Podhalańskich

Wołodyjowskiego

Zagłoby

Ziemowita

Złota

Zygmunta Starego

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki

adres: Niedobczycka 191, 44-270 Rybnik

numer komisji: 49 ULICE: Hetmańska

Jabłoniowa od nr 51 do końca nieparzyste i od nr 56 do końca parzyste

Jagodowa

Niedobczycka od nr 106 do końca

Olszycka

Słowiańska

Wincentego Kadłubka

Władysława Orkana

Władysława Warneńczyka

Wodzisławska od nr 211 do 249Z nieparzyste i od nr 204 do 228Z parzyste

Wrzosowa

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka

adres: Alojzego Szewczyka 6, 44-213 Rybnik

numer komisji: 10 ULICE: Alojzego Szewczyka

Gminna

ks. Jana Pojdy

Leszczyńska

Maksymiliana Dudka

Pawła Hanaka

Poremby

Sąsiedzka

Teofila Bieli

Teofila Brzozy

Tylna

Willowa

Zofii Nałkowskiej

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka

adres: Alojzego Szewczyka 6, 44-213 Rybnik

numer komisji: 9 ULICE: Arki Bożka

Falista

gen. Władysława Sikorskiego

Hotelowa

Jodłowa

Makowa

Miła

Robotnicza

Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Walecznych

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki

adres: Wolna 17, 44-203 Rybnik

numer komisji: 21 ULICE: Karola Miarki od nr 1 do 29Z

Kosmonautów

Kosynierów

Marii Konopnickiej

por. Kazimierza Ogrodowskiego od nr 1 do 27Z nieparzyste i od nr 2 do 48Z parzyste

Prosta od nr 191 do 201Z

Radosna

Słoneczna

Stara

Studzienna od nr 1 do 51Z nieparzyste i od nr 2 do 44Z parzyste

Wolna od nr 1 do 71Z nieparzyste i od nr 2 do 58Z parzyste

Zakątek od nr 15C do 15H i od nr 17E do 17P i od nr 19C do 19P

Zbożowa od nr 1 do 9Z

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego

adres: Śląska 18A, 44-206 Rybnik

numer komisji: 38 ULICE: Bolesława Krupińskiego

Górnicza

Józefa Pukowca

Śląska nr parzyste

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

adres: Karola Miarki 74, 44-203 Rybnik

numer komisji: 23 ULICE: Boguszowicka od nr 1 do 151Z nieparzyste i od nr 2 do 58Z parzyste

Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste

Brzezińska

Jaśminowa

Juliusza Słowackiego

Karola Miarki od nr 30 do końca

Pochyła od nr 1 do 107Z

Pogodna

Prosta od nr 113 do 171Z nieparzyste i od nr 62 do 170Z parzyste

Przyjaźni

Spokojna

Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64Z

Wróblewskiego

Żelazna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

adres: Karola Miarki 74, 44-203 Rybnik

numer komisji: 24 ULICE: Ciasna

Henryka Sienkiewicza

Ligocka

Partyzantów

por. Kazimierza Ogrodowskiego od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 50 do końca parzyste

Prosta od nr 173 do końca nieparzyste i od nr 172 do końca parzyste

za wyjątkiem nr od 191 do 201Z

Studzienna od nr 53 do końca nieparzyste i od nr 46 do końca parzyste

Tadeusza Rejtana

Wąska

Wolna od nr 73 do 179Z nieparzyste i od nr 60 do 168Z parzyste

Zakątek za wyjątkiem nr od 15C - 15H

od 17E - 17P

od 19C - 19P

Zbożowa od nr 10 do końca

Zuchów

Żorska od nr 1 do 265Z nieparzyste i od nr 2 do 250Z parzyste

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy

adres: Józefa Lompy 6, 44-253 Rybnik

numer komisji: 33 ULICE: Astronautów

Emila Drobnego

Jędrzeja Śniadeckiego

Józefa Lompy

Wazów

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy

adres: Józefa Lompy 6, 44-253 Rybnik

numer komisji: 34 ULICE: Patriotów

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy

adres: Żurawia 8, 44-253 Rybnik

numer komisji: 30 ULICE: Czwartaków

Jastrzębska

Józefa Elsnera

ks. Pawła Pośpiecha

Michała Grażyńskiego

Pokoju

Rajska od nr 63 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste

Węglowa

Wojciecha Bogusławskiego

Żołnierza

Żurawia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików

adres: Ziołowa 3, 44-251 Rybnik

numer komisji: 25 ULICE: Buchalików

Fabryczna

Osiedle Różane

Samotna

Sygnały

Wolna od nr 181 do końca nieparzyste i od nr 170 do końca parzyste

Zgodna

Żorska od nr 267 do końca nieparzyste i od nr 252 do końca parzyste

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików

adres: Ziołowa 3, 44-251 Rybnik

numer komisji: 26 ULICE: Bagnista

Gotartowicka od nr 1 do 85Z nieparzyste i od nr 2 do 90Z parzyste

Jutrzenki

Niska

Pochyła od nr 108 do końca

Szybowcowa od nr 1 do 100Z

Zapłocie

Ziołowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej

adres: Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik

numer komisji: 60 ULICE: Kilińskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej

adres: Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik

numer komisji: 61 ULICE: Krzyżowa

Lektorska

Obwiednia Południowa od nr 24 do końca

Raciborska od nr 15 do 123Z nieparzyste i od nr 24 do 90Z parzyste

Rolnicza

Smolna od nr 23 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste

Władysława Stanisława Reymonta od nr 48 do końca

Zamysłowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza

adres: Sztolniowa 29B, 44-251 Rybnik

numer komisji: 29 ULICE: Jana Karskiego

Mariana Rejewskiego od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 36 do końca parzyste

Nowomiejska

Sztolniowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski

adres: Grunwaldzka 18, 44-210 Rybnik

numer komisji: 56 ULICE: Brzozowa

Daleka

Franciszka Pilarczyka

gen. Józefa Bema

gen. Kazimierza Pułaskiego

Głucha

Graniczna nr nieparzyste

Grunwaldzka od nr 14 do końca

Jana Kotucza od nr 38 do końca

ks. Piotra Ściegiennego

Mieszka I

Obrońców Rybnika

Pawła Stalmacha

Raciborska od nr 92 do 190Z parzyste

Serdeczna

Stanisława Moniuszki

Stanisława Wyspiańskiego

Szczęśliwa

Zawiszy Czarnego

Zebrzydowicka od nr 1 do 149Z nieparzyste i od nr 2 do 128Z parzyste

Żytnia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski

adres: Grunwaldzka 18, 44-210 Rybnik

numer komisji: 57 ULICE: Dąbrówki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza

adres: Cmentarna 1, 44-200 Rybnik

numer komisji: 4 ULICE: Cegielniana

Cmentarna od nr 1 do 39Z nieparzyste i od nr 2 do 26Z parzyste

Dworek

Franciszka Rybnickiego

Grottgera

Jana Kotucza od nr 1 do 37Z

za wyjątkiem nr 26A i 36

Józefa Poloka

Kościelna

Kościelny

Krótka

ks. dr. Brudnioka

Marii Skłodowskiej-Curie

Nad Potokiem

Raciborska od nr 1 do 13Z nieparzyste i od nr 2 do 22Z parzyste

Rudzka od nr 1 do 25Z nieparzyste i od nr 2 do 48Z parzyste

Rynek

św. Jana

św. Józefa od nr 2 do 22Z parzyste

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza

adres: Cmentarna 1, 44-200 Rybnik

numer komisji: 5 ULICE: Cmentarna od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste

Franciszka Chrószcza

Gliwicka od nr 33 do 39Z nieparzyste i od nr 30 do 76Z parzyste

Handlowa

Jana Kotucza nr 26A i 36

Janusza Korczaka

Jaskółcza

kpt. Leopolda Janiego

Mała

Obwiednia Północna

Rudzka od nr 27 do 131Z nieparzyste i od nr 50 do 128Z parzyste

Sikorek

Szczygłów

Waltera Larysza

Wierzbowa od nr 1 do 25Z nieparzyste i od nr 2 do 20Z parzyste

Zagrodniki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego

adres: Boczna 17, 44-270 Rybnik

numer komisji: 44 ULICE: Wrębowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego

adres: Boczna 17, 44-270 Rybnik

numer komisji: 45 ULICE: Barbórki

Boczna

gen. Andersa

Górniczego Stanu

Górnośląska od nr 99 do końca nieparzyste i od nr 110 do końca parzyste

Ignacego Paderewskiego od nr 30 do końca

Jana Kazimierza

Karlika

Odległa

Pokładowa

Sztygarska

Szybowa

Wiertnicza

Wyrobiskowa

Związkowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu

adres: Sportowa 52, 44-273 Rybnik

numer komisji: 51 ULICE: Augustyna Kwiotka

Bolesława Krzywoustego od nr 23 do końca nieparzyste

Dąbrowy

Ernesta Mruli

Frontowa

Grota Roweckiego nr nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste

Kazimierza Wielkiego od nr 38 do 48Z parzyste

Letnia od nr 12 do końca parzyste

Niewiadomska

Pawła Mojżesza

Pawła Semana

Przyjemna

Raciborska od nr 219 do końca nieparzyste i od nr 200 do końca parzyste

Racławicka od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste

Rozstajna

Sportowa od nr 1 do 87Z nieparzyste i od nr 2 do 80Z parzyste

Staromiejska

Stefana Batorego

Szczerbicka

Ustronna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

adres: Wodzisławska 46, 44-200 Rybnik

numer komisji: 62 ULICE: gen. Hallera od nr 19 do końca nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste

Grunwaldzka od nr 1 do 13Z

Gwarków

ks. Jerzego Popiełuszki

Łanowa

Łąkowa

Poprzeczna

Sławików

Smolna od nr 1 do 21Z nieparzyste i od nr 2 do 20Z parzyste

Szczęść Boże

Szkolna

św. Jadwigi

Targowa

Wiejska od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste

Władysława Stanisława Reymonta od nr 13 do 47Z nieparzyste i od nr 10 do 46Z parzyste

Wodzisławska od nr 1 do 77Z nieparzyste i od nr 2 do 90Z parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

adres: ks. Henryka Jośki 25, 44-217 Rybnik

numer komisji: 58 ULICE: Alfonsa Zgrzebnioka

Bohaterów Westerplatte

gen. Janke-Waltera

Komuny Paryskiej

ks. Henryka Jośki

Marokanów

Pawła Cierpioła

Piownik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

adres: Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik

numer komisji: 65 ULICE: Basztowa

Cypriana Kamila Norwida

Czekoladowa

Graniczna nr parzyste

Kasztanowa

Ludwika Zdrzałka

Malinowa

Równa

Świerkowa

Zebrzydowicka od nr 151 do końca nieparzyste i od nr 130 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

adres: Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik

numer komisji: 66 ULICE: Kosów

Krzywa

Majowa

Maksymiliana Buhla

Malwowa

Przedmieście

Sowia

Wiatraczna

Wincentego Pola

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

adres: Kręta 20, 44-274 Rybnik

numer komisji: 41 ULICE: Adolfa Dygasińskiego

gen. Okulickiego nr nieparzyste i od nr 2 do 168Z parzyste

Ignacego Daszyńskiego od nr 41 do końca

Jana Rericha

Juliusza Kossaka

Kręta

Niepodległości od nr 131 do końca

Popielowska

Składowa nr nieparzyste

Spółdzielcza

Szyb Marcin

Średnia

Trzech Krzyży

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

adres: Leopolda Staffa 42A, 44-274 Rybnik

numer komisji: 42 ULICE: Feliksa Nowowiejskiego

Leopolda Staffa

Lokalna

Ludomira Różyckiego

Niepodległości od nr 1 do 130Z

Stanisława Konarskiego od nr 1 do 54Z

Ursyna Niemcewicza

Wisławy Szymborskiej

Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

adres: Leopolda Staffa 42A, 44-274 Rybnik

numer komisji: 43 ULICE: Aleksandra Puszkina

Gabrieli Zapolskiej

Ignacego Daszyńskiego od nr 1 do 40Z

Jana Chryzostoma Paska

Jana Dzierżonia

Jana Woronicza

Jana Zamojskiego

Marklowicka

Stanisława Konarskiego od nr 55 do końca

Stanisława Worcella

Wodzisławska od nr 251 do końca nieparzyste i od nr 230 do końca parzyste

Żwirowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

adres: Gzelska 7, 44-292 Rybnik

numer komisji: 18 ULICE: Batalionów Chłopskich

Bronisława Czecha

Dworska

gen. Jana Sadowskiego

Grodzka

Gzelska

Heleny Marusarzówny

Jana Dobosza

Karłowa

Legionów

Łabędzia

Pniowska

Rudzka od nr 251 do 389Z nieparzyste i od nr 226 do 388Z parzyste

Wiosenna

Żaglowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka

adres: Gustawa Morcinka 18, 44-273 Rybnik

numer komisji: 50 ULICE: Bolesława Śmiałego od nr 2 do 28Z parzyste

Gabriela Narutowicza

Gustawa Morcinka

Ignacego Mościckiego

Karola Szymanowskiego

ks. Piotra Skargi

Ludwika Zamenhofa nr nieparzyste

mjr. Brunona Janasa od nr 96 do końca

Sportowa od nr 89 do końca nieparzyste i od nr 82 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II

adres: Bernarda Kuglera 8A, 44-207 Rybnik

numer komisji: 20 ULICE: Bartników

Bernarda Kuglera

Chwałęcicka

Cystersów

Gliwicka od nr 337 do końca nieparzyste i od nr 326 do końca parzyste

Głogowa

Gontowa

Imbirowa

Jałowcowa

Kalinowa

Krajobrazowa

Laurowa

Łowiecka

Łukowa

Milenijna

Młynek

Oliwkowa

Pilchowicka

Plac Rodziny Machoczków

Pryszczyny

Rybnicka

św. Huberta

Uczniowska

Wiklinowa

Wilcza

Wodnika

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

adres: Komisji Edukacji Narodowej 29, 44-207 Rybnik

numer komisji: 16 ULICE: Aleksandra Gierymskiego

Dożynkowa

Gliwicka od nr 185 do 335Z nieparzyste i od nr 200 do 324Z parzyste

Jarzębinowa

Komisji Edukacji Narodowej

Książenicka

Lisia

Magnolii

Morwowa

Okrężna

Podgórna

Podhalańska

Północna

Pszenna

Sienna

Turystyczna

Wieżowa

Wiosny Ludów

Wiślana

Wypoczynkowa

Za Wiaduktem

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

adres: Komisji Edukacji Narodowej 29, 44-207 Rybnik

numer komisji: 17 ULICE: Skowronków

Wiktora Poloczka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

adres: dr. Mariana Różańskiego 14A, 44-200 Rybnik

numer komisji: 7 ULICE: Adama Asnyka

Andrzeja Frycza–Modrzewskiego

Emilii Plater

Kasprowicza

Marysieńki Sobieskiej

Myśliwska

Nadbrzeżna

Olszowa

Opalowa

Pod Wałem

Pszczela

Strzelecka

Wielopolska od nr 5 do końca nieparzyste i nr parzyste

Wodna

Zajęcza

Żużlowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

adres: dr. Mariana Różańskiego 14A, 44-200 Rybnik

numer komisji: 8 ULICE: Aleksandra Fredry

Astrów

Bolesława Leśmiana

dr. Mariana Różańskiego

Janusza Kusocińskiego

Józefa Poniatowskiego

Karłowicza

Marynarska

Mikołaja Gogola

Niemodlińska

PCK

Piotra Kolonki

Różana

Widok

Władysława Jagiełły

Władysława Webera

Wspólna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

adres: Stanisława Małachowskiego 44, 44-251 Rybnik

numer komisji: 27 ULICE: Boguszowicka od nr 153 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste

Gotartowicka od nr 87 do końca nieparzyste i od nr 92 do końca parzyste

Gronowa

Jemiołowa

Jesienna

Kamila Baczyńskiego

Kłokocińska od nr 1 do 47Z nieparzyste i od nr 2 do 74Z parzyste

Mokra

Rajska od nr 1 do 61Z nieparzyste i od nr 2 do 74Z parzyste

Sołtystwo

Stanisława Małachowskiego od nr 1 do 69Z

św. Wawrzyńca

Urocza

Zadumy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

adres: Stanisława Małachowskiego 44, 44-251 Rybnik

numer komisji: 28 ULICE: Anieli Krzywoń

Błękitna

Brzeziny Miejskie od nr 18 do końca parzyste

Cedrowa

Cyprysowa

gen. Stanisława Szeptyckiego

Grabowa

Ignacego Łukasiewicza

Jasna

Mariana Rejewskiego od nr 1 do 27Z nieparzyste i od nr 2 do 34Z parzyste

Oskara Kolberga

prof. Tomasza Strzembosza

Przejazdowa

Spacerowa

Stanisława Małachowskiego od nr 70 do końca

Strażacka

Xawerego Dunikowskiego

Ziemska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

adres: Borki 37D, 44-200 Rybnik

numer komisji: 12 ULICE: Borki

Borowa

Bratków

Dzikiej Róży

Lawendowa

Liliowa

Łączna

Piastowska

Piwonii

św. Józefa od nr 77 do końca nieparzyste i od nr 86 do końca parzyste

Tulipanów

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

adres: Borki 37D, 44-200 Rybnik

numer komisji: 13 ULICE: Chryzantem

Długa

Energetyków

Goździków

Henryka Mikołaja Góreckiego

Konwalii

Nad Zalewem

Pelargonii

Rudzka od nr 133 do 249Z nieparzyste i od nr 130 do 224Z parzyste

Słonecznikowa

Storczyków

Żołędziowa od nr 84 do końca

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

adres: Wodzisławska 123, 44-218 Rybnik

numer komisji: 63 ULICE: Dolna

Droga Regionalna

Franciszkańska

Gołębia

Grzybowa

Jankowicka od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 66 do końca parzyste

Kwiatowa

Na Okrzeszyńcu

Nacyńska

Niedobczycka od nr 1 do 66Z

Pełczyńskiego

Plebiscytowa

Polna

Stolarskiego

Środkowa

Torfowa

Ujejskiego

Wodzisławska od nr 92 do 144Z parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

adres: Wodzisławska 123, 44-218 Rybnik

numer komisji: 64 ULICE: Antoniego Woryny

Barwna

Bratnia

Gruntowa od nr 98 do końca parzyste

Hoża

Jarzynowa

Józefa Cyrana

Leśna

Liściasta

Na Niwie

Niedobczycka od nr 67 do 105Z

Pod Lasem

Pod Szybem

Raciborska od nr 125 do 179Z nieparzyste

Wincentego Witosa

Wodzisławska od nr 79 do 209Z nieparzyste i od nr 146 do 202Z parzyste

Wyboista

Zamiejska

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

adres: Gliwicka 105, 44-207 Rybnik

numer komisji: 11 ULICE: Fiołkowa

Gliwicka od nr 41 do 183Z nieparzyste i od nr 78 do 198Z parzyste

Golejowska od nr 100 do końca parzyste

Górna

Jesionowa

Kazimierza Tetmajera

Klonowa

Koralowa

Lipowa od nr 1 do 45Z nieparzyste i od nr 2 do 56Z parzyste

Ludowa

Majątkowa

Miodowa

Ofiar Terroru

Owocowa

Piaskowa

Piotra Wysockiego

Podleśna

Romualda Traugutta

Rubinowa

Strąkowska

Sucha

Weteranów

Wiśniowa

Zespół Szkół Budowlanych

adres: Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

numer komisji: 36 ULICE: Beskidzka

Bieszczadzka

Chałubińskiego

Chwałowicka

Jana Wyglendy

Parkowa

Sudecka

Żołnierzy Września

Zespół Szkół Budowlanych

adres: Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

numer komisji: 37 ULICE: Brzeziny Miejskie od nr 1 do 115Z nieparzyste

Chełmońskiego

Fryderyka Chopina

gen. Jarosława Dąbrowskiego

Harcerska

Jerzego Giedroycia

Joachima Lelewela

Kaktusowa

Kolejowa

Kopalniana

Kornela Makuszyńskiego

Kowalczyka

mjr. Władysława Mażewskiego

Nikodema Sobika

Pod Hałdą nr nieparzyste

Prosta od nr 1 do 111Z nieparzyste i od nr 2 do 60Z parzyste

Stefana Żeromskiego od nr 65 do końca

Świerklańska

Tkoczów nr parzyste

Zacisze

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

adres: św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

numer komisji: 59 ULICE: Bukowa

Juliana Tuwima

Konrada Winklera

Mahoniowa

Platanowa

Popiela

św. Józefa od nr 1 do 75Z nieparzyste i od nr 24 do 84Z parzyste

Topolowa

Wierzbowa od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste

Zielona

Żołędziowa od nr 1 do 83Z

Zespół Szkół Technicznych

adres: Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik

numer komisji: 3 ULICE: Antoniego Staiera

Dróżka Profesora Libury

Elizy Orzeszkowej od nr 1 do 5Z nieparzyste

Gliwicka od nr 1 do 31Z nieparzyste i od nr 2 do 28Z parzyste

Juliusza Ligonia

Konstantego Damrota od nr 1 do 9Z

Mikołowska od nr 1 do 17Z nieparzyste i od nr 2 do 12Z parzyste

Na Górze

Ogródki od nr 1 do 10Z

Piasta nr parzyste

Plac Jana Pawła II

Powstańców Śląskich od nr 1 do 29Z nieparzyste i nr parzyste

św. Antoniego od nr 1 do 10Z

Tadeusza Kościuszki

Władysława Łokietka

Zespół Szkół nr 3

adres: Orzepowicka 15A, 44-217 Rybnik

numer komisji: 52 ULICE: Chabrowa

Zespół Szkół nr 3

adres: Orzepowicka 15A, 44-217 Rybnik

numer komisji: 53 ULICE: Budowlanych

Gajowa

Orzepowicka

Zespół Szkół nr 3

adres: Orzepowicka 15A, 44-217 Rybnik

numer komisji: 54 ULICE: Krakusa

Wawelska

Władysława Broniewskiego

Zespół Szkół nr 3

adres: Orzepowicka 15A, 44-217 Rybnik

numer komisji: 55 ULICE: Floriańska

kard. Bolesława Kominka

Wandy

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera

adres: Józefa Rymera 24A, 44-270 Rybnik

numer komisji: 46 ULICE: Akacjowa

Barbary

Ignacego Paderewskiego od nr 1 do 29Z

Józefa Rymera

Lotników

Modrzewiowa

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera

adres: Józefa Rymera 24A, 44-270 Rybnik

numer komisji: 47 ULICE: Bolesława Śmiałego nr nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste

Górnośląska od nr 31 do 97Z nieparzyste i od nr 36 do 108Z parzyste

Karola Chodkiewicza

ks. Norberta Bończyka

Ludwika Zamenhofa nr parzyste

mjr. Brunona Janasa od nr 1 do 95Z

Obrońców Pokoju

Orzechowa

Skalna

Stanisława Żółkiewskiego

Tomasza Zana

Torowa

Weroniki

Zakole

Może Cię zainteresować Kodeks wyborczy. Ważny akt regulujący przepisy związane z wyborami

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Czym jest bierne i czynne prawo wyborcze?

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

Może Cię zainteresować Kampania wyborcza i jej finansowanie – co warto wiedzieć?

Wideo Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni