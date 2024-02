Kobieta została potrącona na oznakowanym przejściu w Rybniku! Trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę, 7 lutego, około godziny 21.20 na oznakowanym przejściu dla pieszych w Rybniku na ulicy Gliwickiej.

- Kierujący fordem 33-latek, jadąc w kierunku Ronda Gliwickiego, nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej z lewej na prawą stronę jezdni 69-letnią mieszkankę Rybnika - mówi starszy aspirant Bogusława Kobeszko, oficer prasowy policjantów z Rybnika.

Piesza z obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy prowadzą postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

Przy tej okazji policjanci kolejny raz apelują o ostrożność.

- W związku z panującymi obecnie warunkami drogowymi oraz szybciej zapadającym zmrokiem i ograniczoną widocznością, bądźmy ostrożni na drogach. Pamiętajmy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu, czy deszczu, droga hamowania samochodu znacznie się wydłuża. Bądźmy szczególnie ostrożni w okolicy przejść dla pieszych – to właśnie piesi są najbardziej narażeni na wypadki, które mogą skończyć się tragicznie. Gdy zbliżamy się do przejścia dla pieszych – zwolnijmy - zaznaczają.

Policjanci apelują również do pieszych, by kierowali się zasadą ograniczonego zaufania - mimo pierwszeństwa na przejściu, upewnijmy się, czy możemy to zrobić bezpiecznie.