"Frycz" w Rybniku będzie miał nową salę gimnastyczną. "To szansa na zdrowy tryb życia dla prawie 700 uczniów"

"Frycz" w Rybniku doczeka się nowej sali gimnastycznej

Nie tylko sala gimnastyczna ale i biblioteka

- Nie trzeba nikogo przekonywać jak istotny dla zdrowia i kondycji - zarówno fizycznej jak i psychicznej młodych ludzi - jest aktywny tryb życia – podkreśla Ewelina Maj, dyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. – Warunki, jakie wkrótce oferować będzie naszym uczniom nowoczesna, komfortowa sala gimnastyczna, to dla nas wejście na zupełnie inny poziom. Zajęcia sportowe i inne aktywności, których areną będzie nowa przestrzeń szkolna, z pewnością będą miały dobroczynny wpływ na naszą młodzież, a to nie pozostanie bez wpływu również na ich wyniki w nauce – mówi dyrektorka.

W ramach inwestycji, przy II LO kształcącym dziś 677 uczniów, powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 31,6x19 m, a także pomieszczenia biblioteki i czytelni, dwie sale lekcyjne oraz szatnie szkolne. Budynek będzie w pełni przystosowany do osób z niepełnosprawnościami na wszystkich kondygnacjach naziemnych i podziemnych.

To kiedy faktycznie ruszy budowa nowej sali gimnastycznej we "Fryczu", zależy od procedur przetargowych. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa rozpocznie się w połowie tego roku i potrwa do początku 2026 roku.