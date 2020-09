Tygodniowy przegląd prasy (Rybnik, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Rybnika czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niebezpieczne miejsca w Rybniku. Lepiej ich unikać!”?

Przegląd tygodnia Rybnik od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niebezpieczne miejsca w Rybniku. Lepiej ich unikać! Rybnik. Choć jest to piękne miasto, są pewne miejsca, w których nie jest bezpiecznie i lepiej ich unikać. Są u nas rejony w które lepiej nie zapuszczać się nocą, są też takie, gdzie może być niebezpiecznie w ciągu dnia. Przed którymi miejscami w Rybniku ostrzega Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa? Kliknij w "zobacz galerię". 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię".

📢 Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [6.09.2020 r.] Synoptycy już analizują modele pogodowe i wskazują na długoterminowe prognozy dotyczące nadchodzącej zimy? Jaką pogodę zapowiadają na nadchodzącą zimę? Czy tym razem możemy liczyć na białe święta? Czy znowu szykuje się bardziej jesienna aura? Sprawdźcie pierwsze prognozy na zimę 2020/21. 📢 Włókniarz Częstochowa chce rozegrać rewanżowy mecz z PGG ROW w Rybniku. Klub tłumaczy problemy awarią wodociągu Piątkowy mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik został odwołany z powodu złego stanu częstochowskiego toru. Zawody nie odbyły się mimo, że tor odzyskał kilka dni wcześniej licencję, a w mieście w piątek nie padało. Jednak wcześniejsze odpady, a także awaria wodociągu, z powodu której wyciekło 28 milionów litrów wody, spowodowało, że klub ma poważne problemy z przygotowaniem toru, do którego w połowie sierpnia dosypano glinki.

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię". 📢 Nowe strefy koronawirusa w woj. śląskim. Powiat rybnicki "zielony" Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia na Śląsku nie ma już czerwonych stref, a kolorem żółtym oznaczono jedynie powiat kłobucki. Zmiany będą obowiązywały od soboty, 5 września 2020.

📢 61-latek z Rybnika przewoził "lewy" spirytus i papierosy. Policjanci zarekwirowali towar Tytoń bez polskich znaków akcyzy, nielegalne papierosy oraz spirytus niewiadomego pochodzenia. To efekt pracy policjantów, którzy zarekwirowali nielegalny towar. Przewoził go 61-letni mieszkaniec Rybnika, który procederem zajmował się od dłuższego czasu. Jednocześnie narażał na straty Skarb Państwa. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Mrozek: "Zostanę aż ROW zdobędzie mistrza Polski" Dziś, w czwartek 3 września, podczas konferencji zarządu KS ROW Rybnik, prezes Krzysztof Mrozek oświadczył, że nie zamierza zrezygnować ze stanowiska i "zostanie aż klub zdobędzie mistrza Polski."

📢 Nowe żółte i czerwone strefy. Powiat myszkowski strefą czerwoną, a rybnicki i kłobucki żółtą? Decyzja Ministerstwa Zdrowia zapadnie w piątek Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia i sanepidów powiaty: myszkowski, kłobucki i rybnicki zostaną objęte strefą żółtą. Sytuacja w okolicach Myszkowa jest wzrostowa, więc niewykluczone, że może się on znaleźć na liście powiatów czerwonych. Ostateczna decyzja ma zapaść w piątek, 4 września. 📢 Przychodnia w Rybniku na Więźniów Politycznych nie stosuje reżimu? Lekarz z COVID19? "Nie zamknęliśmy przed pacjentami i mamy za swoje" O przepełnionych poczekalniach w przychodni w Rybniku na Więźniów Politycznych, gdzie nie ma się przestrzegać obostrzeń sanitarnych poinformował nas Czytelnik, prosząc o interwencję w tej sprawie. Wcześniej zwracał się też do Sanepidu z prośbą o kontrolę w przychodni Centrum Medyczne, twierdząc też m.in. że jeden z lekarzy jest na kwarantannie, a osoby z jego otoczenia nie zostały już nią objęte. Co na to prezes przychodni przy ulicy Więźniów Politycznych?

📢 Walkower TS ROW, a "przeszkodę można było usunąć w kilka minut"? Piłkarki drużyny rezerw TS ROW Rybnik odpadły wczoraj z Wojewódzkiego Pucharu Polski. Zawodniczki drugiej drużyny Ekstraligowca nie mogły nawet mogły nawet zmierzyć się z rywalem, bo na boisku ustawiono niebezpieczną przeszkodę na zbliżające się mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Przedstawiciele Mistrzostw Polski OCR (organizatora nadchodzącej imprezy) wyrażają ubolewanie nad faktem, że przegrał sport, a jednocześnie uważają, że sprawę można było rozwiązać inaczej.

📢 Piłkarski skandal w Kamieniu! Piłkarki TS ROW odpadły z Pucharu Polski, bo nie mogły rozegrać meczu. Wzdłuż boiska ustawiono przeszkodę Skandal na boisku w Kamieniu! Piłkarki rezerw TS ROW Rybnik odpadły z rozgrywek o Puchar Polski, przegrywając walkowerem. Rybniczanki nie mogły rozegrać meczu, bo wzdłuż murawy ustawiono niebezpieczną przeszkodę na zbliżające się mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. 📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?