Tak wygląda teren przy dworcu PKP w Czerwionce. Dziurawy parking i nieremontowany od lat chodnik. Czy jest szansa na poprawę?

CZERWIONKA-LESZCZYNY. Dziury, nierówności, brak estetyki. Tak wygląda obraz wokół stacji kolejowej w Czerwionce, który od wielu lat spędza sen z powiek mieszkańcom gminy. Choć ze stacji korzysta wielu okolicznych mieszkańców, czas już dawno zatrzymał się w tym miejscu. Czy jest szansa na zmianę tej sytuacji?

"Tu się nie da normalnie przejść". Fatalny stan infrastruktury wokół dworca w Czerwionce

Kto musiał kiedyś zaparkować przy stacji kolejowej w Czerwionce, w powiecie rybnickim ten wie, że lepiej robić to bardzo powoli i z wyczuciem, by przypadkiem nie narazić się na dodatkowe koszty związane z uszkodzeniem samochodu. Podobnie wygląda zresztą sprawa z chodnikiem między ulicą Kolejową a Działkowców, którym codziennie przemierzają mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn. Dziury i nierówności dają się we znaki mieszkańcom, zwłaszcza seniorom i najmłodszym, którzy korzystają z chodnika, by dotrzeć do sklepów czy szkoły. Wiele do życzenia pozostawia również kwestia estetyczna wokół samej stacji.

- Już dawno powinni coś z tym zrobić. Tędy chodzi wiele osób, jeszcze ktoś kiedyś złamie sobie nogę - mówi jedna z mieszkanek wskazując na chodnik między ulicą Kolejową a Działkowców.

Kwestie te były przedmiotem wielu uwag ze strony mieszkańców, jak i interpelacji składanych przez radnych. Konsekwentnie w tej sprawie interweniuje chociażby radna Izabela Rajca, która już w 2021 roku wystosowała pismo do przewodniczącego rady miejskiej z prośbą o interwencję u zarządcy terenu o uporządkowanie terenu oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Teren, o którym mowa jest w utrzymaniu PKP PLK S.A. ZLK w Tarnowskich Górach, dlatego dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, zwrócił się do spółki o poprawę infrastruktury między ulicą Działkowców i Kolejową. W 2022 roku, w sprawie interweniował również senator Wojciech Piecha, który w piśmie do PKP zaznaczał, że "chodnik znajduje się w katastrofalnym stanie, zaś trawy są wysokie i utrudniają widok oraz przejście przez chodnik".

Mijały miesiące, a parking jak i chodnik wzdłuż ulicy Działkowców wciąż pozostaje w złym stanie technicznym. Gdy przyjdzie deszcz, dojście z parkingu na peron staje się niezwykle trudne, by nie przewrócić się na grząskim terenie. W lutym bieżącego roku, sprawą ponownie zainteresowała się radna Izabela Rajca wskazując w piśmie do PKP PLK S.A., że w dalszym ciągu mieszkańcy składają skargi w tej sprawie.

- Stanu chodnika wzdłuż ulicy Działkowców i ogólnie stanu terenów PKP w dzielnicy Czerwionka nie trzeba mieszkańcom specjalnie opisywać. Kto chociaż raz tam był, wie, że czas się zatrzymał. Przez kilka lat odbijaliśmy się od ściany, bo teren PKP nie jest terenem gminnym - mówi radna Izabela Rajca. Pytań wciąż pozostaje więcej niż odpowiedzi, dlatego zwróciliśmy się PKP PLK S.A. ZLK w Tarnowskich Górach z prośbą o udzielenie informacji, czy spółka ma w planach remont lub poprawę infrastruktury chodnika przy ulicy Działkowców, parkingu przyległego do dworca oraz pobliskich terenów. Zadaliśmy również pytanie w jakim terminie mogłoby dojść do koniecznych napraw oraz czy dotychczas były prowadzone w tym zakresie jakieś prace. Do czasu publikacji materiału, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Bezpieczniejsze dojście do dworca w Czerwionce

Dobrą wiadomością dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn może być jednak fakt, że rozpoczęły się prace remontowe chodników przy ulicy Kolejowej, która prowadzi do pobliskiego dworca kolejowego. Jak podkreśla gmina, celem zadania jest poprawa komfortu pieszych i ich bezpieczeństwa. Równolegle, prace odbywają się w ciągu ulic dr. Rostka-Damrota-Rymera.

- Projekt zakłada roboty remontowo - budowlane, w tym między innymi rozbiórkę istniejących nawierzchni, wymianę podbudowy, zabudowę krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni chodnika, wymianę istniejącego oznakowania pionowego, odnowę istniejącego oznakowania poziomego - podaje Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

Całkowity koszt zadania wyniesie blisko 615 tys. zł. To projekt, który został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Prace powinny zakończyć się jeszcze w pierwszej połowie roku. Z pewnością ułatwi to dojście do dworca podróżnym, którzy od lat czekają na poprawę infrastruktury w tym miejscu.

