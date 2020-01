Rybnik: złóż wniosek o wykup mieszkania od miasta. Bonifikata do 70 procent! A wkrótce będzie zmniejszona [ZASADY WYKUPU]

- Bonifikata podstawowa wynosi 60 procent, ponadto za każdy pełny rok najmu bonifikata ulega zwiększeniu o 1 procent , co ma na celu premiowanie osób z długim stażem zamieszkania w zasobie komunalnym. Ponadto w nowo wyznaczonych budynkach w złym stanie technicznym bonifikata podstawowa będzie wynosiła 70 procent - czytamy w uzasadnieniu uchwały z 2017 roku.

Warto w tym roku wziąć pod uwagę wykupienie mieszkania od miasta Rybnika. Najemcom, którym przysługuje prawo wykupu z bonifikata, teraz to się opłaca – w kolejnych latach planowana jest stopniowa obniżka bonifikaty – przypominają urzędnicy. O becnie obowiązują bonifikaty z 2017 roku . Podstawowa wynosi 60 procent od ceny ustalonej wartości, a w przypadku bloków i kamienic z złym stanie technicznym – nawet 70 procent.

– Rybnik kontynuuje prowadzoną politykę bezprzetargowej sprzedaży lokali z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców. Bonifikaty będą jednak stopniowo ulegały zmniejszeniu, w zależności od daty złożenia wniosku o wykup. W 2020 roku będą obowiązywały stawki ustalone przez Radę Miasta Rybnika w 2017 roku. Najemcy, którzy zdecydują się na wykup lokalu dopiero w 2021 roku muszą liczyć się z uzyskaniem niższej bonifikaty – potwierdza Irena Żylak, Naczelnik Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika.

Wnioski o wykup mieszkania z zasobu komunalnego mogą składać najemcy posiadający umowę najmu lokalu komunalnego, którzy mają uregulowane stosunki majątkowe w zakresie praw do lokalu, a lokal znajduje się w budynku wyznaczonym do sprzedaży. Do sprzedaży planowane są lokale gminne znajdujące się w budynkach, których właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa.

Wnioski o wykup można składać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu. Wymagane formalności wynikają z zapisów ustawy i nie są zbyt skomplikowane.