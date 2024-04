Rybnik. Na kogo zagłosujesz w wyborach na prezydenta w II turze? Kuczera czy Sączek? SONDA PREZYDENCKA

Rybnik. Na kogo zagłosujesz w wyborach na prezydenta II turze? SONDA PREZYDENCKA

Coraz mniej czasu pozostało do drugiej tury wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że wybory w okrojonej formie - dotyczą one już tylko prezydentów, burmistrzów i wójtów - odbędą się 21 kwietnia. Będą one miały miejsce tylko w niektórych miastach i gminach.

Jednym z miast, gdzie dojdzie do wyborczej dogrywki jest Rybnik. Prawo udziału w drugiej turze uzyskało po dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów. W przypadku Rybnika jest to: zwycięzca pierwszej tury wyborów - urzędujący prezydent - Piotr Kuczera, na którego zagłosowało 18 848 osób (co przekłada się na 41,43-proc. poparcia) oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Sączek, który otrzymał 13 369 głosów (29,39-proc. poparcia).

Przed drugą turą, oboje kandydaci rozpoczęli już starania o przychylność mieszkańców. W ich mediach społecznościowych aż roi się od zdjęć, rolek i filmików z rozmów z mieszkańcami. Nie brakuje też nowych banerów w mieście.