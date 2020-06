Rybnik idzie do sądu "z wojewodą" w sprawie Kopalni Paruszowiec

Aleksander Król

Na najbliższej sesji Rady Miasta Rybnika, która odbędzie się w czwartek 25 czerwca, rybniccy radni zdecydują, czy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja, który uchylając nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika, umożliwił budowę tzw. kopalni Paruszowiec. Wygląda na to, że Rybnik "idzie do sądu z wojewodą".