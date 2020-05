Rybnicki poseł Maciej Kopiec zawiadamia Komisję Etyki Poselskiej. Chodzi o piosenkę Korwin-Mikkego

Zdaniem Kopca Korwin-Mikke złamał zasady etyki słowami: "Socjalistów poszatkuje, bo to są zwyczajne szmaty", "trzeba wziąć takiego drania obciąć jaja albo gorzej" oraz "więc pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści".

- Składam zawiadomienie do Komisji Etyki w sprawie skandalicznego zachowania posła Konfederacji, Korwina-Mikkego. Jeśli 30 lat w polityce nie nauczyło pana posła nawet przyzwoitego języka, powinien z niej, po prostu - odejść - napisał na Twitterze Maciej Kopiec.

Rybnicki parlamentarzysta Maciej Kopiec składa zawiadomienie do sejmowej Komisji Etyki. Posłowi Wiosny nie spodobały się słowa piosenki napisanej i wykonanej przez Janusza Korwin-Mikkego w ramach akcji hot 16 challenge. Według Kopca, lider partii Korwin i jeden z czołowych polityków Konfederacji nawołuje w niej do zamordowania osób o odmiennych poglądach.

Ponadto, Kopiec wraz z innymi posłankami oraz posłami Lewicy złożył jeszcze jedno zawiadomienie w sprawie piosenki Korwina-Mikke. Tym razem do Prokuratury Rejonowej w Otwocku, która będzie sprawdzać czy doszło do przestępstwa z artykułu 119 Kodeksu Karnego, polegającego na stosowaniu groźby bezprawnej pozbawienia życia wobec grupy osób z powodu jej przynależności politycznej (socjaliści).

To nie pierwszy raz, kiedy pochodzący z Rybnika polityk składa zawiadomienie w sprawie zachowania Korwina-Mikke. W grudniu ubiegłego roku sprawę do prokuratury zgłosił inny przedstawiciel Wiosny, Łukasz Kohut. Wówczas dotyczyła ona odpalania przez Korwina-Mikke fajerwerek tuż obok psa. Według Kohuta Korwin znęcał się w ten sposób nad zwierzęciem.

- Bez względu na to czy dla rozgłosu czy nie, nikt nie powinien życzyć komuś śmierci. Niektórzy po prostu nie nadają się do polityki - pisze jedna z internautek.

- A gdzie wolność słowa i wolność ekspresji dla artystów? - dopytuje z kolei inna z osób na Twitterze.

Na tym samym portalu do sprawy odniósł się sam zainteresowany, Janusz Korwin-Mikke.

- WCzc. Maciej Kopiec ("Wiosna", Rybnik) chce, by Komisja Etyki potępiła mnie za wers: "Socjalistów poszatkuje Bo to są zwyczajne... szmaty". Zwracam uwagę, że do "poszatkuje" są lepsze rymy, niż "szmaty"; WCzc. Poseł z Wodzisławia Śl. powinien docenić moją nadzwyczajną delikatność (pisownia oryg.) - w swoim stylu odpowiedział na zarzuty Kopca na Twitterze Korwin-Mikke.

Czym jest hot 16 challenge?

Akcja w której wziął udział Korwin-Mikke to hot 16 challenge. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przed kilkoma laty przez raperów, polegająca na nagraniu i zaśpiewaniu 16 wersów piosenki oraz nominowaniu do akcji kolejnych osób, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.