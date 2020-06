ROW Rybnik ma nowego juniora! Rzutem na taśmę do Rekinów dołącza doświadczony zawodnik

PGG ROW Rybnik wraca do gry. Rekiny miały poważny kłopot z formacją juniorską bo w wyniku kontuzji Przemysława Giery, do walki w najlepszej żużlowej lidze świata musieli wyjeżdżać jeszcze bardzo niedoświadczeni zawodnicy, którzy nie zdążyli nawet potrenować przed sezonem. Jednak w ostatniej chwili, przed dzisiejszym meczem w Grudziądzu klubowi udało się wypożyczyć Kamila Nowackiego, wychowanka Stali Gorzów.

- Do Grudziądza na mecz GKM - PGG ROW Rybnik zmierza właśnie nowy junior rybnickiej ekipy. Dosłownie rzutem na taśmę, w dniu meczu udało się potwierdzić wypożyczenie do ekipy Rekinów Kamila Nowackiego. To wychowanek Stali Gorzów, który w obliczu kontuzji Przemka Giery wzmocni juniorską formację drużyny Lecha Kędziory - poinformował właśnie na swojej stronie internetowej KS ROW Rybnik.

W starciu z GKM Kamil Nowacki zastąpi awizowanego, ale mało doświadczonego juniora z Rybnika - Błażeja Wypiora, który na debiut w PGE Ekstralidze będzie musiał jeszcze trochę poczekać.