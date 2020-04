Pogorzelcy z Orzepowic potrzebują pomocy. Przed świętami stracili dach nad głową

Syn pana Piotra założył zbiórkę i napisał na portalu:

Nazywam się Jakub. W dniu moich 15 urodzin podpalił się cały strych, spłonęło całe poddasze oraz mój pokój. Strażacy mówią że cały dach do wymiany... Chyba wszyscy wiemy co to są za koszta... Spalone są także moje książki do szkoły... Bardzo wszystkich proszę o darowiznę, liczy się każda złotówka! Ja i moja rodzina - mama, tata, babcia, dziadek, brat nie mogą w to uwierzyć... Wszystkim bardzo dziękuję - pisze Jakub.