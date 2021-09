Pożar familoka w Czerwionce-Leszczynach: kiedy mieszkańcy wrócą do mieszkań? Kto zaprószył ogień?

Dzisiaj, w poniedziałek, 20 września, na miejscu pracują służby policyjne, teren ogrodzono. Póki co mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

- Dla mieszkańców familoka uruchomiliśmy budynek MOK-u, który mieści się przy ul. Wolności, naprzeciwko familoka, w którym doszło do pożaru. Zabezpieczyliśmy podstawowe potrzeby i wspólnie z mieszkańcami czekaliśmy na informacje nadzoru budowlanego, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Po wydaniu opinii przez nadzór budowlany, mieszkańcy wrócili do mieszkań po najbardziej potrzebne rzeczy, pozamykali okna i drzwi i musieli i ze względów bezpieczeństwa musieli opuścić budynek – wyjaśnia Halina Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. - Jedna rodzina – 7 osób, poprosiła o lokal zastępczy i oczywiście go otrzymała, pozostali mieszkańcy spędzili noc do swoich bliskich.