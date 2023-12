Nowe centrum przesiadkowe w Rybniku. Tak ma wyglądać - zobacz WIZUALIZACJE! Elegancki, spójny i ekonomiczny. Oto werdykt jurorów

Najlepszy projekt przygotowała Pracownia Architektury eM4 z Krakowa, która ma na swoim koncie liczne projekty budynków użyteczności publicznej. To między innymi Centrum Nauki w Podzamczu Chęcińskim, halę sportową w Krakowie czy doceniany pawilon - kamień w Warszawie. Projekt, który dotyczy nowego centrum przesiadkowego w Rybniku, zdaniem architektów odpowiada na wyzwania i potrzeby miejsca, gdzie ma się znaleźć.

- Zaproponowaliśmy czytelny podział poszczególnych funkcji tego obiektu, czyli samego dworca, w którym znajduje się hala poczekalni z gastronomią, a powyżej są miejsca dla kierowców i biura dla obsługi komunikacji autobusowej. W projekcie znalazł się peron i wycofany do tyłu blok parkingu wielopoziomowego, który potraktowaliśmy jak taki prosty regał na samochody. Tak zazwyczaj wyglądają parkingi wielopoziomowe. Niższa bryła dworca i wyższa bryła parkingu wielopoziomowego nawiązuje do istniejących tuż obok budynków, dzięki czemu wprowadziliśmy ład w to miejsce - mówił o zwycięskim projekcie Marcin Brataniec z Pracowni Architektury eM4.