Na terenie zabytkowej kopalni w Rybniku powstanie SOWA. Co to takiego?

Na początku przyszłego roku na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu powstanie SOWA, czyli „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” . - To inicjatywa, której celem jest popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Program realizowany jest przy współpracy Centrum Nauki Kopernik, które otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023 - informują urzędnicy z rybnickiego magistratu.

SOWA, która powstanie w rybnickiej kopalni to nic innego jako obiekt powstały w ramach rozwoju ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstaną one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury – czytamy na stronie placówki.