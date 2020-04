Famur znika z Rybnika. Musi zwolnić 204 pracowników. Likwidacja Ryfamy ma związek z pandemią koronawirusa

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru produkcji przenośników zgrzebłowych w kontekście obecnej sytuacji rynkowej i pogłębiającego się załamania gospodarczego, zarząd FAMUR podjął decyzję o skupieniu wytwarzania tej grupy produktowej w jednym zakładzie produkcyjnym, a nie jak dotychczas miało to miejsce, w dwóch.

- Produkcja przenośników zgrzebłowych marki Nowomag oraz Ryfama zostanie skoncentrowana w oddziale w Nowym Sączu, pozwalając zachować kompetencje techniczne, technologiczne oraz produktowe w Grupie FAMUR. Oddział w Rybniku postawiony zostanie w stan likwidacji, co spowoduje konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych, obejmujących 204 pracowników - informuje Iwona Sobczak z firmy Famur.

Powyższe pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków redukcji zamówień w następstwie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w wyniku, którego kontrahenci zarówno w kraju, jak i zagranicą wstrzymują inwestycje w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników zgrzebłowych.

- Grupa FAMUR szacuje, że średniomiesięczna sprzedaż w obszarze przenośników w roku 2020 zmniejszy się do poziomu około 8 mln zł z około 30 mln złotych w roku 2019 - czytamy w komunikacie firmy.

Szacunki te mogą ulec dalszej redukcji wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, Wedle oceny Zarządu FAMUR S.A. sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko- ani średnio-terminowej. Jednocześnie w otoczeniu rynkowym następują istotne zmiany. Potwierdzeniem tych zmian jest również otrzymana 23 kwietnia 2020 roku informacja z Polskiej Grupy Górniczej o konieczności czasowego zawieszenia wykonywania umów między innymi na wcześniej zamówione maszyny i urządzenia, w tym przenośniki zgrzebłowe.

Przypomnijmy, firma już na początku kwietnia poinformowała o redukcji 84 etatów w swojej centrali w Katowicach.