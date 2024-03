Koronawirus w woj. śląskim. Jest rocznica! Cztery lata temu dotarła do nas pandemia. Zobacz ZDJĘCIA pustych ulic...

Koronawirus w Polsce, od odnotowania pierwszego przypadku, został wykryty u ponad 6,66 mln osób. Pochłonął ponad 120 tys. ofiar. Ponad 780 tys. osób zachorowało w naszym województwie.

- Do dnia dzisiejszego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u 785 325 mieszkańców województwa śląskiego, w stosunku do łącznej populacji 4 533 565 mieszkańców tego województwa. Oznacza to, że w województwie śląskim zakażonych zostało 17.32% ludności. Na jedną osobę u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przypada 6 mieszkańców u których ten koronawirus nie został rozpoznany – czytamy na stronie koronawirusunas.pl.