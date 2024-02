Czy jest szansa na rozwój terenów inwestycyjnych przy drodze regionalnej w Rybniku? Miasto podjęło współpracę z KSSE

Zdaniem dr. Janusza Michałka z KSSE, podpisanie umowy pozwoli na aktywne pozyskanie inwestorów dla Rybnika.

- Umowa dotyczy terenu rozszerzającego ofertę Polskiej Strefy Inwestycji, która zdała egzamin od pierwszego dnia funkcjonowania, widzimy to po 5-ciu latach jej istnienia. PSI to rozwój infrastruktury ułatwiającej realizację inwestycji – budujemy drogi, kanalizację, wspieramy budowę instalacji energetycznych i gazowych. Jestem przekonany, że nasza współpraca już w niedługim czasie zaowocuje nowymi inwestycjami zlokalizowanymi na terenie Rybnika, co dodatkowo przyczyni się do jej rozwoju - informuje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.