Armia wolontariuszy do szpitali w Rybniku, Jastrzębiu, Wodzisławiu dostarcza przyłbice, maseczki, kombinezony. "Na Ratunek Służbie Zdrowia"

Tłumaczy, że panie uczyły się na nowo szyć bo w rękawiczkach maskach wszystko w czasie się przeciągało.

- Potem zaczął się wielki boom. Nagle pojawiły się zbiórki, wiele osób szyło. Zaczęły panie do nas dzwonić, że szpitale nie chcą przyjmować tych maseczek bawełnianych. Wydaliśmy prośbę do ludzi szyjących by się do nas na grupę zgłaszały. By te maseczki jednak trafiały do szpitali, by ta praca nie szła na marne. Chcieliśmy to koordynować, wytłumaczyć że organizowanie kilkunastu zbiórek nie ma sensu, bo to trzeba weryfikować fakturami - tłumaczy.

- Na początek szpital w Rybniku nie chciał, wydał nawet komunikat że niczego nie brakuje, ale odezwały się związki zawodowe, że absolutnie to nieprawda. Po interwencji poszła do szpitala pierwsza tura - 28 paczek rękawiczek, 10 kg ligniny, prześcieradła medyczne jednorazowe, maseczki chirurgiczne - wylicza.