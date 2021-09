450 tysięcy złotych na dokończenie budowy zadaszonego boiska

Z poprzednim wykonawcą inwestycji urzędnicy pożegnali się oficjalnie w marcu tego roku. Jednak już znacznie wcześniej na placu budowy niewiele się działo. Przypomnijmy, umowa na rozbudowę zaplecza sportowego dla uczniów ZS nr 3 podpisana została w 2020 roku. Inwestycja miała być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt zakładał wykonanie zadaszonego boiska z trawy syntetycznej oraz okrywającej go halli z oświetleniem i pełnym wyposażeniem. Projekt za 1.394.414,40 zł realizowała wybrana w przetargu firma STADION PRO Sp. z o.o. z Zabrza. Niestety, po kilku miesiącach, firma która miała budować także szatnie kontenerowe na terenie ośrodka w Rybniku-Kamieniu, zeszła z placu budowy obu inwestycji.

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 4462056,20 zł, najdroższa natomiast na 648 087,00, a złożona została przez przedsiębiorstwo z Dąbrowy Górniczej. Dwie pozostałe opiewają na tą samą kwotę - 578 100,00. A jak wiadomo, na dokończenie inwestycji miasto zabezpieczyło ponad 469 tys. zł, czyli taką kwotę jaką do rozliczenia miał jeszcze poprzedni wykonawca.

Urząd naliczył kary i przystąpił do inwentaryzacji tego, co już zostało wykonane. - Wydział Inwestycji naliczył kary w łącznej wysokości 1.027.763,76 zł. Pozostała do rozliczenia kwota (ponad 469 tys. zł) została zabezpieczona na dokończenie inwestycji - podkreśla rzeczniczka.

Do wykonania pozostało między innymi dokończenie wykonania podbudowy boiska (odchwaszczenie, regulacja studzienek kanalizacyjnych, uzupełnienie obrzeży w miejscu wjazdu na boisko, uzupełnienie, rozściełanie i zagęszczenie wierzchniej warstwy podbudowy z drobnego kruszywa dolomitowego), oraz wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy. Dodatkowo trzeba wykonać nawierzchni z bruku betonowego pod kontener na sprzęt sportowy, dostawa i montaż wyposażenia boiska.