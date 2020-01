Zabraknie wody w Rybniku. Gdzie dziś nie będzie wody?

Dziś w nocy (od dnia 27.01, godz. 22 do dnia 28.02) może zabraknąć wody w Rybniku, w kilku dzielnicach. Jak informuje PWiK w Rybniku, w związku z pracami naprawczymi nastąpi obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej z możliwym brakiem wody z przyczyn niezależnych od PWiK.

W podanym terminie dostawca wody, tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach będzie prowadziła prace naprawcze na własnej magistralnej sieci wodociągowej.

Utrudnienia powyższe mogą objąć poniższy obszar:

RYBNIK – DZIELNICA KAMIEŃ

Potrzebę dowozu wody beczkowozem można zgłaszać do dyspozytora PWiK – tel. 32 422 36 81, email: dyspozytor@pwik-rybnik.pl.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się na ul. Pod Lasem 62 w Rybniku.

W NOCY 27.01- 28.01.2020R. NASTĄPI BRAK WODY Z POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W :

1.RYBNIK UL. ŚLĄSKA ( OD TORÓW DO UL. OKULICKIEGO) , UL. OGRODOWA, UL. OKULICKIEGO ( OD NR. 170 DO 178 ) OD GODZ. 23:00 DO 02:00